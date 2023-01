Boligdrøm blev mareridt: - Jeg har ligget søvnløs

Mads Hye Larsen har kæmpet i tre år for at få udbedret de alvorlige fejl, som Danhaus Bolig lavede under byggeriet af hans drømmehus til 3,5 millioner kroner

Byggesjusk for millioner : Mads Hye Larsen har med sin familie kæmpet i tre år for at få udbedret de alvorlige fejl, som Danhaus Bolig lavede under byggeriet af hans drømmehus til 3,5 millioner kroner

En milliondyr boligstrid har efterladt Mads Hye Larsen med dybe panderynker og søvnløse nætter.

Alt var ellers i skønneste orden, da Mads Hye Larsen i 2019 underskrev en kontrakt med Danhaus Bolig, der skulle bygge et drømmehus til 3,5 millioner kroner. Huset skulle danne rammen om en fremtid med hans kone og to børn.

Da huset var bygget 'færdigt', stod det dog hurtigt klart, at det var smækfyldt med fejl. Og nu er forhandlingerne gået så meget i hårdknude, at parterne skal mødes i retten.

- Vi har to børn på fem og seks år, der har været meget påvirkede af sagen. Vi har ligget søvnløse over det her, siger Mads Hye Larsen til Ekstra Bladet.

De indledende møder finder efter planen sted i slutningen af februar.

- På grund af den her byggesag kan vi ikke lave noget på huset eller i haven, fordi vi ikke må ødelægge nogle beviser omkring ejendommen, siger Mads Hye Larsen.

- Danhaus har allerede tabt en voldgiftssag om, at hele murværket skulle pilles ned, og det blev efterfølgende pillet ned. De gik noget hårdhændet til den, og de startede simpelthen nedefra, og så lod det bare lortet falde sammen oppefra, siger Mads Hye Larsen.

Skønsmand: Opgiv udbedring

I en rapport, som Ekstra Bladet har set, er det én skønsmands vurdering, at huset er så godt som 'umuligt' at udbedre. Af rapporten fremgår det:

'Kort fortalt må udbedringen opgives, eller også skal huset rives ned og genopbygges fra soklen og op' skriver skønsmanden i en rapport.

Skønsmandens vurdering er, at det vil koste 3.370.000 kr., hvis huset skal rives ned og genopbygges tillagt omkostingerne for nedrivningen, der estimeret løber op i yderligere 150.000 kr.

- Vi kan godt mærke, at det er mange penge, selvom både min kone og jeg er vellønnede, siger Mads Hye Larsen.

Det udlæg er tidligere direktør og nuværende bestyrelsesmedlem i Danhaus Bolig Johannes Schmith dog ikke enig i.

- Det kommer an på, hvordan du læser rapporten. Hvis fundamentet ikke holder, så dur det jo ikke, men det er jo lavet rigtigt nok. Kan fundamentet bære? Det kommer an på, hvordan du spørger, siger han til Ekstra Bladet.

Afstanden fra ydervæg til vinduesramme er på den ene side af huset 9 centimeter, mens det på den anden side af huset er 4 centimeter. Foto: Per Rasmussen

Vedkender ansvar

Johannes Schmith fortæller til Ekstra Bladet, at der er to sider af sagen.

- Der er leveret noget, som ikke er i orden – derom hersker ingen tvivl. Det vedstår jeg mig. Men jeg vil sige, at man også skal opføre sig anstændigt. Jeg er blevet svinet til af Mads hele tiden.

- Jeg synes, vi skal mødes og få det løst, men man kan ikke få det løst, hvis man kommer ind og siger: ’Jeg vil have en jaguar’, når man kommer i en Skoda.

Hvad har hans krav da været?

- Jeg kan ikke huske alle detaljerne. Men jeg synes, at det rigtige burde være at spørge en ejendomsmægler om: ’Hvad er huset mindre værd nu?' Det kommer vi til at gøre i retten alligevel.

- Så siger ejendomsmægleren, det er 1 mio. kr. mindre værd i et tænkt eksempel, og så kan man finde en løsning ud fra det.

Hvad så, hvis han skal sælge det?

- Så har han lige fået en ejendomsmægler ord for, hvad det er værd.

Men det er jo ikke det, som han har betalt for?

- Nej. Det har du ret i.

Han har betalt for et hus, der skal være 3,5 millioner værd. Så kan ejendomsmægleren sige, at det er en million mindre værd, men det gør det jo ikke salgbart?

- Det har du ret i, og det skal selvfølgelig stå i relief til virkeligheden.

Der er jo ikke nogen, der gider købe et hus, der er smækfyldt med fejl?

- Nej, men.. Det ved jeg ikke.

Ville du købe et hus, der var smækfyldt med fejl?

- Nej, men mange af tingene ville vi rigtig gerne udbedre, men vi er jo blevet forvist for adressen.