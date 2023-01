Boligejere med gasfyr mangler klart svar om skift til fjernvarme

Borgere i flere kommuner venter stadig på at få afklaret, hvorvidt de kan få leveret fjernvarme til deres hjem og dermed skifte olie- og gasfyr ud med en mere grøn kilde til opvarmning.

Det skriver TV 2.

Svaret skulle de ellers have fået fra deres bopælskommune senest ved indgangen til januar 2023. Det fremgår af en politisk aftale fra juni.

TV 2 har talt med en række kommuner. De har udsendt besked til borgere om, at de ikke er klar til at give besked om mulighederne for ny opvarmning.

Det gælder for eksempel Svendborg, Næstved, Hillerød og Allerød.

I Svendborg Kommune er forklaringen, at 'grundig og realistisk varmeplanlægning tager tid'. Derfor ved kommunen stadig ikke, hvad der skal ske med varmeforsyningen i enkelte områder.

Også i Næstved Kommune skyldes det, at nogle områder stadig mangler at blive færdigundersøgt. Det skriver TV 2 med henvisning til en pressemeddelelse fra kommunen fra begyndelsen af december.

Aftalen om at fremskynde udfasning af gas til opvarmning blev indgået i juni sidste år mellem den daværende S-regering og Kommunernes Landsforening (KL).

Af aftalen fremgår det, at:

- Alle ejendomsejere med gas- eller oliefyr i disse områder får inden udgangen af 2022 klar besked med udrulning af fjernvarme, herunder om de i stedet skal overveje at udskifte til en anden løsning som for eksempel varmepumpe.

Det er omkring 400.000 husstande, der bliver opvarmet med gas. Omkring 50.000 hjem opvarmes med oliefyr.

Spørger man Birgit Stenbak Hansen (S), der er formand for KL's klima- og miljøudvalg og borgmester i Frederikshavn Kommune, var det formentlig ikke realistisk, at alle kunne nå at få en afklaring inden årets udgang.

- Det er et kæmpe arbejde, som kommunerne selvfølgelig som myndigheder har taget på sig. Det har vi også en aftale med Christiansborg om.

- Men det har nok aldrig været helt realistisk at få afklaret det alle steder inden for et år. Altså den tid, vi havde, siger hun til Ritzau.

Birgit Stenbak Hansen siger, at KL er ved at få et overblik over, hvor langt kommunerne er med arbejdet, og hvad der skal til for at nå i mål.

- Der er rigtig mange spørgsmål, der skal afklares, og det er det, vi er i gang med. Og der må vi konstatere, at tidsfristen simpelthen har været for kort.

- Men vi skal levere. Borgerne skal have svar, og det kommer løbende, når vi får vurderet rundtomkring, siger Birgit Stenbak Hansen.

Ifølge klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) er det kommunerne, der har ansvaret for at lave varmeplanerne.

Han siger til TV 2, at han vil mødes med Kommunernes Landsforening for at finde ud af, hvordan borgere hurtigt kan få svar på, hvilken grønnere opvarmningsform de kan skifte til.

- Borgerne har behov for klarhed. For nogle steder er fjernvarme det rigtige svar, andre steder er det en varmepumpe. Det skal borgerne vide, siger han.

Lars Aagaard roser samtidig kommunerne 'for det enorme arbejde, de har lavet med varmeplaner', og tilføjer, at det også er vigtigt, at det bliver gjort 'ordentligt'.