Boligekspertens bud: Slut med vilde prisstigninger

I 2022 er tiden for vilde prisstigninger på boligmarkedet forbi. Det forudser boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann.

- Vi forventer, at de her prisstigninger på op til 12 procent, som vi har været vidne til, vil blive afløst af en mere moderat stigning på mellem to og tre procent, fortæller hun.

- Det siger også sig selv, at tendensen med tocifrede prisstigninger ikke kan fortsætte ubegrænset, for så opstår der det problem, at unge førstegangskøbere ikke længere har råd til at komme ind på markedet.

Der vil altså stadig være prisstigninger i 2022, omend de vil være mindre. Og stigningerne vil ramme forskelligt alt efter, hvor i landet der er tale om.

- Hvis vi tager udgangspunkt i husmarkedet, som udgør størstedelen af boligmarkedet, er det især i hovedstadsområdet og nord for København, at priserne det seneste år er steget.

- Den forskel forventer vi fortsat vil være gældende, men den vil blive minimeret, siger Lise Nytoft Bergmann.

- Er der områder, hvor priserne kan falde?

- Overordnet er vi mest optimistiske for boligmarkedet i de tætbefolkede områder. Vi tror, at der vil være dele af landet - i de mindre befolkede områder - hvor der ikke er lige så stor søgning efter boliger blandt de unge. I de områder kan der komme faldende priser.

- Bliver boligmarkedet et købers marked eller et sælgers marked i 2022?

- Det bliver et normaliseringens år, hvor vi gradvist vil se lidt flere tilsalg-skilte. Udbuddet vil stige, prisstigningerne vil falde, og handelsaktiviteten vil komme ned på et mere almindeligt niveau, siger boligøkonomen.

