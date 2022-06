Boligfesten er slut: Vi er på vej ind i et nyt marked

EDC kan tydeligt se, at vi er på vej ind i et nyt boligmarked

Boligfesten er slut.

Selvom vi endnu ikke ser de store udsving i form af faldende priserne, så er der stor forskel på markedet sidste år, og det vi ser nu.

Antallet af salg er styrtdykket, oplyser mæglerkæden EDC til Ekstra Bladet.

- Vi er på vej ind i et nyt marked. Når man bare tager indextallene og sammenligner med samme tal sidste år, så får man et ret stort fald på cirka 30 procent. Men det skyldes i høj grad, at antallet af salg var helt enormt (sidste år, red), siger EDC's kommunikationschef Jan Nordmann.

Det skal dog siges, at antallet af salg fortsat ligger en smule over normalen ifølge EDC's tal.

Dermed skal boligejerne ikke frygte store pristab for nu. Men det kan meget vel komme.

- Der er nogle ting, der skubber på markedet. Stigende renter gør det dyrere at finansiere sin bolig, siger Jan Nordmann.

Til gengæld er beskæftigelsen rekordhøj og samtidig er udbuddet af boliger fortsat lavt, hvilket ikke indikerer et tilbagefald på boligmarkedet. Men det kommer, mener EDC.

- Konklusionen er, at stigende renter vil føre til et pres på priserne med undtagelse af de mest attraktive ejendomme. Sådan er det, når det bliver dyrere at finansiere. Vi ser ikke ind i stigende priser, men formentlig faldende priser, lyder meldingen.

- Vi kan se, at kunderne tøver mere, end de gjorde for et år siden. Der er ikke den der eufori i markedet længere. Generelt set ser vi heller ikke længere boliger, der bliver solgt til over udbudsprisen, som det var tilfældet sidste år, siger Jan Nordmann.

Ekspert: Derfor er priserne endnu ikke faldet

Ifølge boligekspert Mikael Mogensen, der er COO i Mybanker, vil der altid være en sammenhæng mellem renter og boligpriser. Når renterne stiger, så falder boligpriserne.

Det har dog været svært at se et tydeligt fald i boligpriserne indtil nu til trods for, at renterne er steget markant.

Det skyldes blandt andet, at prisstigningerne på boligmarkedet ikke helt fulgte de enormt lave renter, som vi så sidste år, mener Mikael Mogensen.

- Den første del af rentestigningen vil ikke have den store påvirkning for førstegangskøbere, siger han.

Det er først når arbejdsløsheden stiger, og der kommer en økonomisk krise, at vi for alvor vil set et fald i priserne, mener boligeksperten.

- Når folk bliver tvunget til at sælge og ingen vil købe, så har vi problemet. Der er vi ikke lige nu. Meget få er blevet tvunget til at sælge.

Han mener desuden, at der er sket et skifte i forhold til købernes mulighed for at låne. Indtil nu har det været gældsfaktoren, der har været problemet. Ofte tillader banker ikke en gældsfaktor over fire, hvilket vil sige, at du som tommelfingerregel kun kan låne fire gange din husstands årsindkomst.

- Nu er vi nået til et punkt, hvor renten er 3,5 procent. Hvis du har et lån på 2,8 millioner kroner, så er du gået fra at betale 28.000 kroner om året i rente ved et ét procent fastforrentet lån til nu at skulle betale over 100.000 om året. Det kan mærkes, siger Mikael Mogensen.

- Det, der begrænsede efterspørgslen før, det var, hvor meget du kunne låne. Nu er det hvor meget folk har råd til at betale om måneden. Det sætter en begrænsning.

De nye vilkår taler i højere grad for, at købere har bedre chancer for at presse prisen - få Nordeas boligøkonom Lise Nytoft Bergmas råd til, hvordan du bedst får drømmeboligen ned i pris.