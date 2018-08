Boligjægere har færre vestdanske huse at vælge mellem

Hvis man er på udkig efter et nyt hus, bliver der stadig længere mellem de potentielle mål. Antallet af huse til salg i Danmark falder nemlig, viser tal fra Finans Danmark onsdag.

- Danskere på jagt efter et nyt hus har færre boliger at vælge imellem, siger Ane Arnth Jensen, der er vicedirektør i Finans Danmark, i en pressemeddelelse.

Tal fra Finans Danmark viser, at 36.274 huse er til salg i Danmark, hvilket er færre end sidste år og en fortsættelse af en generel trend siden 2011.

- I store dele af Jylland og på Fyn er antallet af boliger til salg faldet det seneste år, mens der på det meste af Sjælland har været en lille stigning, siger Ane Arnth Jensen.

Tallene afslører også, at det skrumpende udvalg for huskøbere tilsyneladende også betyder, at købere er hurtigere til sætte deres signatur på en aftale.

Et hus ligger i gennemsnit til salg i 251 dage. Det er knap en måned mindre end for et år siden.

Gennemsnittet er faldet for alle landsdele undtagen København by og omegn.

Ifølge boligøkonom og chefanalytiker hos Nykredit Mie Lie Nielsen skyldes det mindskede udvalg af huse i Jylland og på Fyn, at flere danskere har fået mulighed for at blive boligejere.

- Boligmarkedet blomstrer på en bund af en årrække med solid fremgang i samfundsøkonomien, som har fået så bredt fat, at eksempelvis antallet af danskere med fast arbejde slog rekord tidligere på året, siger hun.

- Samtidig er renterne fortsat lave, og mange har derfor fin plads i til privatøkonomien til en opgradering af huset eller for første gang at få nøgler til eget hus.

Modsat tolker hun de flere huse og længere salgstid i hovedstadsområdet, som et udtryk for at priserne er så høje, at "der ikke kommer så mange flere husejere ind".

Hvis de boligsøgende ikke kan finde et tilstrækkeligt udvalg blandt husene, er der tilgengæld et voksende udvalg af ejerlejligheder. På landsplan er der 18 procent flere ejerlejligheder end sidste år.

Onsdag morgen kom også boligsiden.dk med tal for boligprisernes udvikling i hver kommune. Her var syv ud af de ti kommuner, hvor priserne stiger mest relativt set, jyske eller fynske kommuner.