Boligkrigen fortsætter: Berlin køber lejligheder tilbage

Den tyske hovedstad og bystat, Berlin, har opkøbt 670 lejligheder på den historiske Karl Marx-Allé fra en privat ejer.

Det sker efter flere års privatisering af boligerne i hovedstaden, hvor særligt området omkring Friedrichshain har været centrum for protesterne mod de stigende huslejer i byen.

Prestigebyggeriet for det socialistiske Østtyskland: Den store Karl- Marx-Alle. Foto: John Macdougall/ Ritzau Scanpix

Det skriver The Guardian.

Balladen opstod omkring november sidste år, da lejere frygtede stigende huslejepriser ved en overtagelse af deres ejendomme af det største tyske ejendomsfirma, Deutsche Wohnen.

Lejerne hang bannere op på facaden for at protestere, og det har nu fået byens politikere til selv at købe ejendommen med de i alt 700 lejligheder.

Protestbannere fra husfacaden med reference til spillet Monopoly. Foto: Odd Andersen / Ritzau Scanpix

Efter måneder med juridisk tovtrækkeri bekræftede Berlins styre, at 670 lejligheder nu vil blive opkøbt af den statsejede lejlighedsformidler, Gewobag.

Prisen på købet er ikke blevet offentliggjot, men menes at ligge et sted omkring 900 millioner kroner

Det er bygnigen på billedet, der går under navnet 'Stalin-bau', der nu bliver købt tilbage fra et privat boligselskab. Foto: John Macdougall/ Ritzau Scanpix

Berlins borgmester, Michael Müller, fortalte i forbindelse med købet, at det var et led i en større strategi for at tilbagekøbe de ejendomme, der blev solgt igennem 1990'erne, og hvor huslejen er blevet forhøjet.

- Berlinerne skal fortsat kunne have råd til at bo i byen. Derfor vil vi fortsætte med at opkøbe ejendomme i Berlin, så vi igen kan få kontrol over vores ejendomsmarked, siger Michael Müller til The Guardian.