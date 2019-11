Boligmarkedet gløder: Sætter salgsrekord

Forventningen var egentlig, at markedet for ejerlejligheder ville køle lidt af efter nogle hidsige år med en top i 2017. Men nu viser markedet igen en stigende aktivitet, og både ejerlejligheder, huse og sommerhuse sætter salgsrekord. Det viser tal fra Boligsiden.

Således blev der i oktober solgt flere ejerlejligheder end i nogen oktobermåned siden 2011.

- Det er overraskende. Nu har vi i halvandet år talt om, at markedet var bremset op, siger boligøkonom hos Nykredit Mira Lie Nielsen.

- Antallet af solgte lejligheder stiger - ret kraftigt - også i København og på Frederiksberg. Steder hvor vi ellers i de senere år har talt om, at ejerlejlighedsmarkedet er på vej ned i gear.

Rentedyk i sensommeren

Det er ikke kun i oktober, at der har været fut i markedet.

Efter omkring 20.000 handler årligt fra 2015 til 2017, faldt antallet af handler i 2018, og starten på 2019 lignede endnu et dyk.

Men omkring marts begyndte det at tage til igen, og siden juli har antallet af handler været højere end i samme måned sidste år.

Ifølge Mira Lie Nielsen handler det om en blanding af psykologi og milde vinde over privatøkonomierne i det segment, der kan købe en ejerlejlighed.

- Det kan være svært at sige præcist, hvorfor det går opad igen, men renten tog et kraftigt dyk i sensommeren, og det har uden tvivl skubbet på.

Lille prisudvikling

Derudover har rygter om ejerlejlighedsmarkedets opbremsning måske fået nogle til at holde igen, forklarer Mira Lie Nielsen.

Da de ved selvsyn har kunnet konstatere, at bunden ikke er faldet ud af markedet, har de måske opgivet at vente på en bedre pris, vurderer hun.

Antallet af solgte lejligheder skal ikke forveksles med udviklingen i priserne på ejerlejligheder. Her har der været en lille, men konstant stigning i kvadratmeterprisen de seneste par år, viser Boligsidens tal.

Også boom i hus og sommerhussalg

Det er ikke kun lejlighederne, der går som varmt brød. Til og med oktober i år er der solgt fire procent flere huse end i samme periode sidste år, og der er allerede solgt flere sommerhuse på årets ti første måneder, end der blev solgt i hele 2018.

- Opsvinget i dansk økonomi har især haft en positiv betydning for sommerhusene. De stigende boligpriser kombineret med den lave rente betyder, at mange boligejere har en øget friværdi og dermed mulighed for at investere i et sommerhus, siger Birgit Daetz.