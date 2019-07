Boligmatador nakker graffiti-gangstere med ulovlige fotos

Den kendte boligmatador og tidligere racerkører, Pierre Legarth fra Kolding, er så træt af, at hans ejendomme bliver overmalet med graffiti, at han ulovligt har lagt fotos af graffiti-gangsterne ud på Facebook.

- Jeg ved godt, at det er ulovligt. Men jeg anser det som min samfundspligt og i samfundets tjeneste, at folk der øver hærværk bliver fundet og straffet, siger Pierre Legarth til Ekstra Bladet.

Derfor er Pierre Legarth da også parat til at gentage ulovlighederne, hvis det igen skulle blive nødvendigt.

Pierre Legarth. Foto: Joachim Ladegfoged

Pierre Legarth fortæller, at han alene sidste år betalte omkring 400.000 kroner til udbedring af skader efter graffiti.

- Derfor har jeg sat overvågningskameraer op, og de fangede gerningsmændene på fersk gerning, siger Pierre Legarth.

Stukket af kammerater

Den 53-årige erhvervsmand lagde fotografierne ud på en Facebookgruppe for borgere i Kolding. Han tilbød en dusør på 5.000 kroner til den, som kunne identificere gerningsmændene med navn.

- Der gik såmænd kun en times tid, så havde jeg navnene på gerningsmændene. De er blevet stukket af nogle af deres egne kammerater, som åbenbart gerne ville have 5.000 kroner i dusør. Både fotos og oplysninger om personerne er overgivet til politiet, siger Pierre Legarth.

Graffiti hærværk på Pierre Legarths ejendom. Privatfoto

Ifølge boligmatadoren er det de samme gerningsmænd, som står bag det omfattende hærværk, som finder sted i hele Kolding.

- Jeg tror, at det er små grupper af banditter, som gør det her. De synes, at det er fedt at ødelægge andres ejendom. Jeg har fået at vide, at de gerningsmænd, som blev fanget på mine overvågningskameraer, havde været til et graffiti-arrangement, før de tog fat med spraydåserne.

Ulovligt

Pierre Legarth erkender, at hans overvågningskameraer er rettet ud mod et offentligt areal.

- Det er en fejl, og det vil naturligvis blive rettet, siger han.

Privatfoto af de formodede gerningsmænd

Erhvervsmanden har nu fjernet opslaget fra Facebook.

- Jeg er endnu ikke blevet sigtet af politiet. Det kommer nok, og jeg skal nok betale min bøde . Den går til et samfunds-nyttigt formål.

Graffiti hærværk på Legarths ejendom. Privatfoto

Pierre Legarth er bror til den tidligere borgmester og folketingsmedlem Mike Legarth. Faderen er den kendte racerkører Jens Christian Legarth, som i sin tid grundlagde Ring Djursland.

Vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen fra Sydøstjyllands Politi siger til JydskeVestkysten, at han ikke ønsker at kommentere sagen. Han oplyser dog, at det ikke er tilladt at overvåge offentlige arealer med kameraer uden særlig tilladelse, ligesom det også er ulovligt selv at efterlyse kriminelle.