Bolivia koger

Normalt måles UV-indekset kun til 20.

Men i de her dage når det helt op på 21 i Bolivias storby La Paz.

- Det her er et problem, som bogstaveligt talt får La Paz til at koge, kan Juan Pablo Palme, en risikomanager fra den lokale kommune, fortælle.

Det skriver Reuters.

Det er farligt at udsættes for voldsom UV-stråling. Det kan føre til skader på hud og øjne. Samt det kan føre til hudkræft på længere bane. Foto: Ritzau Scanpix

Ekstremt

I følge WHO anses et UV-indeks på 11 som ekstremt, og man vil anbefale folk at undgå solen.

UV-indeks er en måde at måle UV-stråling, som blandt andet sker, når man udsættes for sol. UV-stråling eller ultraviolet stråling kan føre til skader på hud og øjne. Og hvis man udsættes i længere perioder, kan det føre til hudkræft.

I Bolivia mener forskere, at det høje UV-indeks skyldes manglende skydække i området.

- Solen brænder. Den her sol er ikke normal, lyder det fra Segundina Mamani, en borger i La Paz. La Paz ligger 3600 meter over havets overflade, og er normalt, på grund af den høje beliggenhed, tilbøjelig til at ligge i den høje ende på UV-indekset.

Forskere mener, at det høje UV-indeks skyldes global opvarmning. Foto: Ritzau Scanpix

Global opvarmning

Byen har tidligere oplevet, at UV-indekset har ramt 40. Normalt ligger det mellem 11 og 17.

Forskere mener, at global opvarmning er årsagen til, at indekset ligger højere end normalt. Global opvarmning ændrer nedbørsmønstrene, så der er mindre skydække, der kan beskytte mod solen.

Forskerne fra atmosfærisk fysik laboratorium i La Paz mener, at UV-indekset vil forblive det samme den næste uge.