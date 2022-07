Bollernes befrielse: Tagmontører bytter bukserne ud med kilt

Kilten er blevet cool blandt håndværkere.

Det blev tydeligt for Ekstra Bladets to udsendte, da de tirsdag på Amager mødte tag-montørerne fra Scankon fra Næstved, som var draget mod hovedstadsområdet for at montere naturskiffertag.

Selv stod direktøren for virksomheden iklædt et par afslappede sommershorts, men han var blot mødt op for at overlevere Ekstra Bladets udsendte reporter det behagelige bentøj.

Frisk luft

Oppe på taget knoklede Niclas Bech og Nicklas Crone i deres arbejds-kilte, og det er til et stort behag, da de slipper for stramninger i skidtet i akavede arbejdspositioner, og så bliver der blæst frisk luft op mellem benene, når gutterne bliver mødt af en kærkommen brise i det varme sommervejr.

En ærlig direktør fortæller dog, at de ikke selv kom på den gode idé.

- Ideen opstod for to år siden, hvor vi så et andet firma, der gjorde det.

Direktør for Scancon, Nicolej Skakon, (til højre) fik kilt-idéen fra et andet firma. Sidenhen har alle håndværkere i firmaet fået et par. Foto: Per Rasmussen

- Så tænkte vi, at det så fedt ud. Så købte vi to par, og det blev bare et hit. Herefter er alle vores ansatte røget i kilt, fortæller Nicolej Skakon.

Hvad med sikkerheden?

Hvor arbejdsbukserne ofte er kendetegnet ved at være sikre at arbejde i, har kilten nogle udfordringer.

Blandt andet ved at de ædlere dele er lettere tilgængelige.

- Jeg vil ikke sige, der er nogle ulemper, men det er klart, at hvis man sidder på rygningen af et tag, hvor man normalt ville kunne sidde på sine arbejdsbukser, så sidder man pludselig på sin..., siger Nicolej Skakon, hvor han henviser til testikler og tissemand.

- Bevægeligheden er dog en fordel, fortæller han.

Begejstring på taget

Sikkerhedsforbeholdet har dog ingen betydning i praksis. Det fortæller Niclas Crone, som er en af de to håndværkere, som giver den gas på taget.

- Der er ikke sket noget endnu, og jeg kan ikke se hvilken position, det skulle være i. Man tager jo sine forhåndsregler fortæller han, hvorefter hans kollega fortæller om andre åbenlyse fordele.

- Det er meget lettere at tisse, siger Nicklas Bech.

Med en temperatur på 27 grader er det forståeligt, at gutterne foretrækker den alternative uniform. Foto: Per Rasmussen

- Den helt store lynlås, bryder Niclas Bech ind til stort grin for begge.

Hvor de to håndværkere tydeligt har taget imod kilten som den foretrukne beklædning til bentøjet, så har den også medført andre pudsige reaktioner, og det er ikke kun fra de forbipasserende på gadeplan, der kan undre sig over kilten.

- Det er altid sjovt at at køre ned at handle ind. Ni ud af ti gange kommer der en kommentar som 'hvorfor fanden render I rundt i kjole?, fortæller Nicklas Bech.