Bolsonaro indlagt efter vedvarende hikke

Den brasilianske præsident er blevet indlagt efter at have haft vedvarende hikke og mavesmerter

Den brasilianske præsident Jair Bolsonaro er onsdag blevet indlagt på et hospital i byen Brasilia efter vedvarende hikke og mavesmerter.

Det skriver CNN.

Ifølge CNN begyndte Bolsonaro at få mavesmerter i løbet af natten op til indlæggelsen.

Præsidentens kommunikationssekretariat skriver, at præsidenten vil blive overvåget i 24 til 48 timer. Det vil og ikke nødvendigvis foregå på hospitalet.

Ifølge Aljazeera har Bolsenaro klaget over hikken, siden han fik en tandoperation 3. juli - altså for nu 11 dage siden.

Lider af tarmblokering

Den brasilianske præsident skal måske opereres, skriver Aljazeera.

Bolsonaros kontor oplyser onsdag, at kirurger og læger er ved at tage stilling til, om et kirurgisk indgreb er nødvendigt efter indlæggelsen.

Bolsonaro blev stukket i maven med kniv ved et politisk møde i 2018 og er siden gennemgået flere operationer.

I erklæringen fra præsidentkontoret lyder det, at Bolsonaro lider af tarmblokering.

Hans politik overfor covid-19 har været kritiseret og i slutningen af juni bekyldte tre brasilianske senatorer Bolsonaro for omfattende korruption i forbindelse med en milliardaftale om indkøb af coronavacciner.

Han har selv været smittet med covid-19.