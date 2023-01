Bolsonaro-tilhængere stormer Brasiliens parlament

Tilhængere af Brasiliens tidligere præsident Jair Bolsonaro er søndag trængt ind i ministerier og i parlamentsbygningen i Brasiliens hovedstad, Brasilia.

Det viser videoer på brasiliansk tv og sociale medier.

Hundredvis af Bolsonaro-tilhængere har knust ruder og går rundt i parlamentets sale.

En af de videoer, der bliver delt på sociale medier - og som også tv-stationen CNN Brasil har lagt på sin hjemmeside - viser demonstranter, der bruger parlamentsformandens bord som rutsjebane.

Ved parlamentsbygningen er hundredvis af Bolsonaros tilhængere gået op ad en rampe og videre op på et tag, viser video fra stedet.

Ifølge tv-stationerne Globo og CNN Brasil er nogle af demonstranterne også trængt ind i præsidentpaladset samt den bygning, der huser landets højesteret.

Alle de statslige institutioner ligger tæt på hinanden ved Esplanada dos Ministerios.

Annonce:

Ved præsidentpaladset - Planalto - nåede nogle af Bolsonaro-tilhængerne op på fjerde sal, rapporterer Globo.

Præsident Luis Inacio Lula da Silva er i São Paulo søndag, oplyser embedsmænd ifølge Reuters.

I parlamentet er politikerne ikke på arbejde søndag.

Fotos og videoer, der er lagt på sociale medier, viser en gul og grøn menneskemængde, der stormer parlamentsbygningen. Mange af dem har brasilianske flag i hænderne.

Billederne vækker minder om begivenhederne i USA den 6. januar 2021, hvor tilhængere af den daværende præsident Donald Trump stormede Kongressen i Washington D.C. i protest mod Joe Bidens valgsejr.

Brasiliansk politi bruger tåregas for at stoppe de mange hundrede Bolsonaro-tilhængere.

Området ved parlamentet er spærret af, men demonstranterne er trængt igennem afspærringerne.

Mange af dem nægter at anerkende Luis Inacio Lula da Silvas valgsejr over Bolsonaro.

Annonce:

Lula blev taget i ed som præsident 1. januar. Bolsonaro var to dage inden rejst ud af landet. Han formodes at opholde sig i Florida i det sydlige USA - som også er hjemsted for Trump.

Brasilien har været præget af uro især efter præsidentvalget 30. oktober.

Bolsonaro havde i månederne op til valget sået tvivl om valgsystemets pålidelighed. Han har da heller ikke officielt anerkendt Lulas valgsejr.

Politiske iagttagere har for længe siden givet Bolsonaro tilnavnet 'Tropernes Trump' på grund af de politiske ligheder mellem de to højreorienterede præsidenter.