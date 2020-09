Bombe før samråd: Myndigheder kendte til rod med asyl-millioner

Allerede i 2016 uddelte Rigsrevisionen skarp kritik af Udlændingestyrelsens måde at forvalte sine penge på - uden at der blev grebet ind. I alt blev der udbetalt 218 millioner kroner i blinde

Siden foråret har Ekstra Bladet kunnet afsløre, at Udlændingestyrelsen i en årrække udbetalte over 200 millioner kroner i blinde

Blandt andet gav kvindelig ansat i Forsvaret og Jammerbugt Kommune sin kæreste millionordrer, uden at det blev opdaget, ligesom myndighederne i dag ikke kan finde et eneste bevis i sagen.

Men skandalerne behøvede ikke ende på forsiden af Ekstra Bladet.

Allerede i 2016 uddelte Rigsrevisionen nemlig skarp kritik af Udlændingestyrelsens måde at forvalte sine penge på - uden at der blev grebet ind.

Det viser en redegørelse, som Udlændingestyrelsen har sendt til Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg. Her erkender styrelsen, at den 'set med nutidens øjne' formentlig burde 'have reageret kraftigere dengang'.

Ikke tilfredsstillende

Efter løbende dialog med Udlændingestyrelsen og et tilsyn på et centralt lager i Ringsted konkluderede Rigsrevisionen i december 2016, at 'forvaltning af indkøb af inventar til asylcentre' ikke fungerede 'helt tilfredsstillende'.

Det skyldtes blandt andet, at de 'udbudsretlige regler ved køb af inventar ikke blev overholdt', og at det under tilsynet ikke var 'muligt at få et retvisende billede af mængden af inventar i cirkulation'.

Rigsrevisionens kritikpunkter - Styrelsen har ikke i tilstrækkelig omfang bedt om dokumentation for de udgifter, inventaroperatørerne (Forsvaret og Jammerbugt Kommune red.) har afholdt. - Styrelsen har ikke i tilstrækkelig grad gennemført kontrol og tilsyn. - Styrelsen skulle have sikret en større grad af skriftlighed i samarbejdet med inventaroperatørerne, herunder at alle aftaler blev indgået på skrift. - Styrelsen skulle i højere grad have sikret sig, at inventarlagerne blev optalt og kontrolleret.

Tidspres

Selv undskylder Udlændingestyrelsen sig med, at det hele blev 'tilrettelagt under tidspres'.

Men det er langtfra en holdbar undskyldning, mener Pia Kjærsgaard (DF), formand for Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg.

'Det er mere end absurd, at både Jammerbugt Kommune og Udlændingestyrelsen tilsyneladende har ignoreret Rigsrevisionens oplysninger om, at reglerne ikke er blevet overholdt. Det er, som om de to instanser har kørt deres eget løb uden at tage kritikken til efterretning – og rette ind', skriver Pia Kjærsgaard i en mail til Ekstra Bladet.

Mattias Tesfaye har lovet at rydde op. Foto: Ritzau Scanpix

'Ikke småpenge'

Klokken 12.30 onsdag får Pia Kjærsgaard selv mulighed for at spørge ind til sagen.

På vegne af Udlændinge- og Integrationsudvalget har hun nemlig indkaldt udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i samråd.

'Jeg ser meget frem til at høre ministerens forklaring på dette. Der er simpelthen nødt til at blive rettet op og få draget nogle ordentlige konsekvenser. Det er jo ikke småpenge, vi her taler om,' lyder det fra Pia Kjærsgaard.

