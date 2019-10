Bombe fundet

Mindst én bombe er blevet fundet på et flyvrag syd for Langeland.

Det er Forsvarets minedykkere, der har gjort fundet. Det skriver Forsvaret på Twitter.

'Bomben bringes til sprængning i et sikret område, så der på sigt kan dykkes sikkert ved vraget,' skriver Forsvaret videre på Twitter.

Minedykkere fra @forsvaretdk har lokaliseret mindst én bombe på et flyvrag fundet syd for Langeland. Bomben bringes til sprængning i et sikret område, så der på sigt kan dykkes sikkert ved vraget. #dkforsvar #værdatkæmpefor pic.twitter.com/yuvjsudZXa — Forsvaret (@forsvaretdk) October 8, 2019

Aktionen sker i kølvandet på, at et muligt bombefly fra Anden Verdenskrig blev fundet bunden af Storebælt, fortæller Forsvarets pressetjeneste Ekstra Bladet.

Det var nogle fridykkere, der i september fandt det haverede fly.

Ammunition ombord

Søværnet har i den forbindelse udsendt et midlertidigt forbud mod at dykke, fiske, sejle, arbejde eller kaste anker i området, da de havde mistanke om, at kunne være ammunition ombord.

En mistanke, der nu har vist sig at være hold i.

- Vi får en civil anmeldelse om, at en dykker har set noget, som ligner et gammelt flyvrag. Det er sandsynligvis et Lancaster bombefly, der ligger dernede. Dykkeren siger, at der også ligger noget, der kunne ligne flybomber, sagde Bo Petersen, der er næstkommanderende i Søværnets Dykkertjeneste, dengang til Ekstra Bladet.

Ekstra Blader følger sagen ...