Bombe i Else-sag: Havde hemmeligt redskab

Mens hverken de pårørende til den 90-årige demente Else eller TV2 ifølge myndighederne må sætte kameraer op i hendes hjem for at stoppe et omfattende omsorgssvigt af hende, så må Aarhus Kommune godt bruge lignende metoder.

Det afslører en aftale, som Kommunernes Landsforening (KL) - på vegne af alle kommuner i landet - har lavet med de ansattes organisationer. Det kan ske, hvis kommunens ledelse har en mistanke om, at 'der foreligger begrundet mistanke om misligholdelse eller strafbare forhold'.

Ifølge aftalen kan kommunen blandt andet bruge videoovervågning til at kontrollere, hvad der foregår. Og hvis nødvendigt kan det ske uden at orientere de ansatte, før kontrollen er sket.

Styrelsen for Patientsikkerhed giver påbud til plejehjemmet Kongsgården

Brian Sten Larsen er søn af 90-årige Else og har i flere år kæmpet en hård kamp mod Aarhus Kommune. Han og resten af Elses familie - blandt andre niecen Charlotte Ahm - føler sig i dag svigtet, fordi myndighederne tilsyneladende har haft en mulighed for at afsløre det grove omsorgssvigt. Privatfoto

Holdt skjult for familien

Oplysningerne overrasker familien til Else, der har kæmpet en årelang kamp for at få Aarhus Kommune til at gå ind i sagen.

- Jeg tror 100 procent, at kommunen har været klar over, at de har haft det her værktøj i værktøjskassen, siger Elses søn, Brian Sten Larsen, til Ekstra Bladet.

Han er chokeret over, at familien på intet tidspunkt er blevet gjort opmærksom på muligheden for videoovervågning, når kommunen ved, at der i flere år har været en begrundet mistanke om vanrøgt af Else.

- De kunne have sagt til os: 'for at bevise det I siger, så kunne vi prøve at sætte et kamera op'. Og det kan de gøre med vores samtykke. De kunne have gjort det samme, som vi bad TV2 om, fortsætter han.

- Det ser jeg som et svigt, og det er faktisk den handlepligt, de har. I stedet bruger de nu handlepligten til at 'beskytte' vores mor.

- Men de skulle hellere havde beskyttet min mor ved at sætte skjult kamera op. For hvis de ikke tror på os, så må de jo bevise, at det ikke foregår.

Kæmpe kovending i Else-sagen

Den demente Else Marie Rask Larsen hang i en lift i syv minutter, viser billederne fra TV2's dokumentar. Familien havde i flere år forinden forsøgt at råbe Aarhus Kommune op. Privatfoto

Elses plejehjem politianmeldt

Brug for at gøre noget

Oplysningerne vækker politisk undren i Aarhus. Blandt andre byrådsmedlem i Aarhus Kommune Hans Skou (V) er enig med familien i, at kommunen burde have overvejet selv at opsætte videoovervågning.

- Vi er ude i en situation, hvor det i min optik er nødvendigt, at vi går på kompromis med lovgivningen.

- Jeg kan sagtens følge og respektere, at vi ikke skal have et samfund, hvor SOSU-assistenter eller plejehjemspersonale i bred forstand skal gå og føle sig overvåget hele tiden. Det er ikke et samfund, jeg ønsker at være en del af.

- Men vi kan komme i en situation, hvor tingenes tilstand gør, at vi bare er nødt til at teste de grænser, der findes, siger hans Skou til Ekstra Bladet.

Se også: DF-rådmand i forsvar: Spørg min direktør

Hosea Dutschke står i spidsen for forvaltningen for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, men har indtil videre ladet sin politiske chef, rådmand Jette Skive (DF), tage de mange tæv i Else-sagen. Selv er han nemlig helt tavs. Foto: Laura Bisgaard Krogh/Ritzau Scanpix

Ikke vores bord Ekstra Bladet har de seneste dage forgæves forsøgt at få både direktøren i forvaltningen for Sundhed og Omsorg, Hosea Dutschke, og borgmester Jakob Bundsgaard (S) i tale. Sidstnævnte er også formand for KL. Ekstra Bladet ville gerne have spurgt de to ledere om, hvorfor kommunen ikke udnytter den aftale, man har med de ansatte om, at der - ved mistanke om ulovligheder - kan laves en kontrol med blandt andet videoovervågning. Men ingen af dem ønsker at lade sig interviewe. I en skriftligt udtalelse fra Hosea Dutschkes pressefolk sendes bolden videre til andre myndigheder. 'For besvarelse af spørgsmål, der handler om fortolkning af konkret lovgivning og bekendtgørelser, henvises til relevante ministerier, der kan bistå med en fortolkning af den konkrete lovgivning'. Skubber landsret foran sig

Forvaltningen understreger samtidig, at man efter afgørelsen i landsretten, som kommunen selv sendte sagen til, ikke kan sætte et kamera op. 'Det er landsretten, som har slået fast, at meddelelse af samtykke til optagelserne ligger uden for rammerne af, hvad en værge kan gøre som værge, idet det må betragtes som en usædvanlig og vidtgående beslutning vedrørende meget personlige forhold.' 'Det er ikke noget Aarhus Kommune har besluttet eller har nogen som helst indflydelse på', lyder det videre i det skriftlige svar. Ubesvarede spørgsmål

Ekstra Bladet ville derfor gerne have spurgt Hosea Dutschke og Jakob Bundsgaard, om der ikke er en markant forskel mellem, at kommunen som myndighed laver en intern overvågning, og så at TV2 der ønsker at dele billederne med hele Danmark. Vi ville også gerne høre, om forvaltningens svar nu betyder, at aftalen mellem KL og de ansatte reelt er ubrugelig til at beskytte borgere som Else mod et overgreb. Men godt kan bruges, hvis der bliver 'taget af kassen'. Det har det heller ikke været muligt at få et svar på.