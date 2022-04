Bombe skabte panik i lufthavn

En amerikansk familie skabte vild panik i en lufthavn ved Tel Aviv. Årsagen var en højst usædvanlig souvenir.

For den amerikanske familie havde nemlig medbragt en gammel udetoneret bombe, der gjorde, at flere passagerer tog flugten fra sikkerhedskontrollen af frygt for, at den gamle bombe ville gå af.

Det skriver Forbes.

Familien havde fundet bomben i Golanhøjderne, som er et område på grænsen mellem Syrien og Israel. Her udspillede Seksdages-krigen sig i 1967, hvor området var under heftig bombardement.

Et medlem af familien viste bomben til en sikkerhedsmedarbejder under kontrollen, og medarbejderen forsøgte med det samme at få området omkring passageren evakueret.

Det misforstod flere passagerer, og snart troede det meste af lufthavnen, at et terrorangreb var i gang.

Videoer på sociale medier viser, hvordan der udbryder kaos i lufthavnen. Nogle kaster sig til jorden for at komme i dækning, imens andre flygter fra stedet.

Familien fik lov til at boarde deres fly efter en snak med det israelske politi. Dog uden den atypiske souvenir.