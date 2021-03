Der er sprunget en regulær bombe under Danmarks største vindmøllepark Thorup-Sletten, der ligger syd for Fjerritslev.

Raser mod mega-møller

Planklagenævnet har netop truffet den afgørelse, at lokalplanen, som ligger til grund for Parken, bliver ophævet.

Det sker, fordi Kommunens vurdering af vindmølleparkens påvirkning af naturen ikke et i overensstemmelse med habitatreglerne, lyder det i afgørelsen.

Vindmølleparken er opført af Eurowind Energy, og den leverer strøm til 60.000 husstande. Jens Rasmussen, adm. direktør i Eurowind Energy A/S, fortæller, at han er 'overrasket', at selskabet vil tage afgørelsen til efterretning, men han regner ikke med, at møllerne skal ned igen:

- Der er ingen steder, hvor der står, at der ikke kan stå vindmøller. Men i virkeligheden viser de en vej til at få det berettiget. Og det er selvfølgelig noget, som vi vil arbejde meget determineret på at nå frem til, siger han:

- Vi lever som regel op til danske love og regler, og det kommer vi også til i denne situation. Det er nogle præciseringer, og ting som ikke har været klare nok i en konsekvensrapport, som er udarbejdet af specialister på vegne af kommunen. Og det er klart, at det er noget, som skal genbesøges.

Færdig sidste år

Vindmølleparken åbnede i september 2020 med piber og trommer, og hvor erhvervsminister Simon Kollerup (S), som var særdeles stolt.

Det var de nærliggende naboer imidlertid ikke. De har kæmpet imod vindmølleparken, og selvom det er fuglene, der har sikret sejren i dag, er Liselotte Husted, som bor 740 meter fra parken, glad:

- Jeg kan ikke forestille mig, at de piller dem ned, og det er også svært at gennemskue, hvad det kommer til at betyde for projektet, siger hun.

Men hvis møllerne forsvinder, vil hun sætte pris på det:

- Det vil betyde, at jeg kan sove om natten igen.