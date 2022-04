Bombe under togbane: Kæmpe regning venter

En bombe er detoneret i Region Sjællands baghave - eller nærmere på regionens togskinner.

For en storstilet renovering af den såkaldte Østbane viser sig nu at blive dobbelt så dyr som hidtil antaget.

Østbanen kører mellem Rødvig/Faxeladeplads og Køge.

Konkret har Movia i går sendt et brev til Region Sjælland, hvor selskabet informerer om, at de bud, som er blevet givet på at lave arbejdet, lander på 1,1 milliarder kroner.

Det er meget tæt på det dobbelt af det budgetterede på 510 millioner kroner.

I en rapport, som blev offentliggjort sidste år, fremgår det, at Østbanen er i forfatning, der reelt betyder, at der er færre pladser, end togene er dimensioneret til. I rapporten bliver det nævnt, at der er et efterslæb på banen, hvilket betyder, at den teknisk-økonomiske levetid er overskredet. Eller som det er formuleret:

'Efterslæb er derfor et udtryk for, dels en teknisk risiko med trafikale konsekvenser, dels en økonomisk risiko karakteriseret ved, at anlægskomponenter er udtjente og/eller ældre end den forventede levetid. Når den forventede levetid er overskredet, er risikoen for fejl højere og vanskeligere at forudsige.'

I et brev fra Movia til Region Sjælland fremgår det, at priserne nu skal forsøges at for blive justeret. Desuden skal projektet revurderes med henblik på alternative løsninger.

Til TV2 Øst siger Heino Knudsen, regionsrådsformand (S):

- Man skal kigge på, om man for eksempel kan lave noget af projektet i deletaper, der hvor det er mest pressende. Der er mange ting i gang nu, men jeg har i sagens natur ikke de færdige løsninger, siger Heino Knudsen.

- Vi har mere end en million pendlere på Østbanen, som er afhængig af den strækning. Vi vil sikre Østbanens fortsatte drift og renoveringen af skinnerne, siger Heino Knudsen.