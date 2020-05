BonBon-Lands direktør fundet død

BonBon-Lands direktør, Mattis Willms, er død, kun 41 år gammel.

Det oplyser forlystelsesparken til Ekstra Bladet.

Mette Christina Nielsen, som er presseansvarlig for BonBon-Land uddyber, at Mattis Willms blev fundet død i sin lejlighed i København og menes at være død af et hjertestop.

Der ligger ikke umiddelbart noget sygdomsforløb forud for den norskfødte mands pludselige død, og forlystelsesparkens medarbejdere er ifølge Mette Christina Nielsen dybt berørte af tabet.

- Han var en fantastisk mand og direktør og meget vellidt. Vi er meget meget kede af det allesammen, siger hun.

Mette Christina Nielsen ønsker ikke at fortælle, hvem der fandt Mattis Willms død.

Han overtog direktørposten i juni 2016 efter tre år som direktør i den norske vandpark Bø Sommarland i Telemark.

Tidligere arbejdede Mattis Willms blandt andet for Royal Caribbean Cruise Line og DFDS Norge og bragte altså mange års erfaring med både turisme og forlystelsesparker ind i BonBon-Land.

