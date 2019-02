Bone's direktør i flæsket på kunde: - Helt væk!

Kunden har altid ret.

Sådan lyder en gammel talemåde blandt virksomheder i hele verden, men det mener de tilsyneladende ikke hos ledelsen i Bone's.

Her valgte direktøren at gå direkte i kødet på 28-årige Cecilie Andersen, efter hun havde skrevet en negativ anmeldelse, hvor han blandt andet kalder hendes kritik for 'helt væk'.

Det hele startede, da Cecilie Andersen var på restauranten i Aarhus 15. februar for at fejre sin fødselsdag.

Alt i alt var det en glimrende oplevelse, men hun kom alligevel hjem med dårlig smag i munden, da hun troede, der var problemer med det såkaldte 'Early Birdy'-tilbud, hvor du kan få rabat, hvis du spiser i tidsrummet 16.30 til 18.30. Derfor skrev hun, at hun synes, at det var kritisk, at hun fire gange var berettiget til tilbuddet, uden hun fik det.

'Det gør desværre, at man kommer til at sidde med en følelse af at være blevet snydt. Det betyder desværre også, at jeg ikke kan anbefale Bone's, da det ikke kan være rigtigt, at man HVER GANG skal regne efter og holde styr på, hvor meget regningen bør være på, inden betaling. Synd og skam, da jeg ellers er kæmpe fan af jeres restaurant', lyder det i den kritiske anmeldelse.

Senere viste det sig, at der den seneste gang var tale om en fredag, og Cecilia Andersen derfor havde begået en fejl. Og så var der ballade. Bone's rettede derfor direkte kontakt til Cecilie Andersen på Trustpilot.

'Det, du skriver, gør mig ked af det, og hvis det er rigtigt, så undskylder jeg, og er rigtig irriteret, hvis det er andre end os, der har fejlet. Din antydning af, at nogen fejler med vilje er dog helt væk. Ingen kan da med 30 års seriøs relation til trofaste gæster drømme om, at vi kunne have interesse i at snyde gæster'.

Foto: Bone's

Uprofessionelt

Ekstra Bladet har efterfølgende talt med Cecilie Andersen, der slet ikke forstå, hvordan de kan behandle deres kunder på den måde.

- Han skriver, at min kritik af dem er helt væk, og det synes jeg er meget mærkeligt, som kunde. Det er da et mærkeligt udtryk at bruge til en kunde. Så skriver jeg bare, at det ikke er rart at blive skrevet til på den måde. Derfor spørger jeg, om jeg må skrive med en anden, da jeg ikke mener, ham jeg skriver med, kommunikerer ret godt. Det får jeg dog aldrig svar på, siger Cecilie Andersen til Ekstra Bladet.

- Hvad synes du om den behandling?

- Det handler jo slet ikke om selve anmeldelsen og kritikpunkterne. Det der står i klagen er ligegyldigt for mig, men det handler om, at jeg skal finde mig i at blive skrevet så grimt til, fordi jeg har skrevet en helt almindelig anmeldelse. Det er uprofessionelt og dårlige kundeservice. Nu har jeg da slet ikke lyst til at komme tilbage til Bone's, siger Cecilie Andersen til Ekstra Bladet.

Cecilie Andersen erkender dog, at hun begik en lille fejl i sin oprindelige anmeldelse, men hun er efterfølgende gået ind for at rettet den. Kritikken fastholder hun dog.

Pædofile eller voldtægsforbrydere

Ekstra Bladet har i kølvandet på kritikken været i kontakt med direktør for Bone's Jan Vinther Laursen, der er godt og grundig træt af anklager på Trustpilot, som ikke kan blive modsagt af virksomhederne.

'Økonomisk kriminalitet er i et dansk retssystem, noget af det der straffes mest voldsomt og ofte hårdere end sexforbrydelser og lignende, og når man som Cecilie på offentlig platform direkte skriver, at Bone´s stjæler bevidst fra vores gæster, ja så er man jo ude i ganske alvorlige anklager.

'For mig er historien her altså en helt anden, og ja, ordvalg til Cecilie kunne have været mere følsomt, men hun kunne for min del lige så godt have kaldt os pædofile eller voldtægtsforbrydere med samme berettigelse, og det havde vi nok også reageret spontant negativt på', skriver Jan Vinther Laursen til Ekstra Bladet..

Bone's direktør forholder sig ikke til, at Cecilie ved tre andre lejligheder også retter kritik mod Bone's. Han konstaterer blot, at hun er blevet behandlet 100% korrekt.

'Hun undersøger ikke forud for offentlig påstand, hun kontakter ikke virksomhed og klager - nej hun konstaterer blot at Bone´s er bevidst tyvagtige. Ved ikke om det er mest skræmmende, at Cecilie er ked af, at Bone´s i lukket forum, hvor hun er eneste modtager, spørger til, om hun nu virkelig er sikker – eller om det måske ender med at være mere skræmmende, at platforme på nettet kan beskrive ordentlige virksomheder som kriminelle, uden at virksomheder har nogen mulighed for at påvirke dette.

'I Bone´s bekymrer vi os maksimalt om vores gæster, og vi prøver i alle situationer at opføre os ordentligt, hvorfor vi naturligvis påvirkes af beskyldninger, så grove som den Cecilie kaster bredt ud på internettet', skriver Jan Vinter Laursen til Ekstra Bladet.

Magtesløse

Efter sin mail har Jan Vinther Laursen ringet for at understrege en vigtig pointe i sagen. Ligesom han erkender, at de måske godt kunne have behandlet sagen anderledes.

- Vi kunne sagtens have gjort det mere galant. Hendes virkelighed er, at hun burde have haft en rabat på en fredag, som hun ikke skulle have. Derfor springer hendes anmeldelse ud af en forkert opfattelse af situationen, og nu står det på nettet for evig tid.

- Vi elsker dialog med vores kunder, men hvad skal vi efterhånden bruge en platform som Trustpilot til. I det her tilfælde skriver hun noget 100 procent faktuelt forkert, og nu står det til evig tid på internettet, siger Jan Vinther Laursen til Ekstra Bladet.

Samtidig mener han, at virksomheder som hans er magtesløse over for anmeldelse på Trustpilot, hvor kunderne kan skrive hvad som helst, og så bliver det fremlagt som en sandhed.

- Hvad skal vi efterhånden med Trustpilot? Vi ved ikke en gang, om nogle de her personer findes i virkeligheden, eller om de falske profiler. Og så er der en masse beskyldninger mod vores virksomhed, som bliver beskrevet som sandheder, og vi kan intet stille op eller forsvare os, siger han til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om en lignende sag i en artikel fra oktober 2017, hvor Morten Rygaard Heede besøgte Bone's restaurant i Lalandia og skrev en meget negativ anmeldelse på Trustpilot.

Det fik Jan Vinther Laursen til at kontakte ham direkte.

Se hele korrespondancen her:

Og så fortsætter det på Facebook: