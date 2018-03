Bonnie lagde sin datter i seng: Fik øje på en skræmmende skikkelse bag datteren

Som de fleste forældre i disse tider har den britiske kvinde Bonnie Moore fra Norfolk i England også en baby-alarm med kamera, der kan overvåge hendes datter Athea, mens hun sover. På den måde kan Bonnie med jævne mellemrum sikre sig, at datteren har det godt.

Men for nylig, da Bonnie Moore lige skulle tjekke, som datteren stadig sov, fik Bonnie øje på en skræmmende skikkelse, der lå lige bag datteren i hendes seng.

Datteren Athea ligger helt nederst i billedet, men det ser ud, som der ligger en lille mærkelig skikkelse lige bag ved hende. Man kan tydeligt se to mørke øjne i et ansigt, og konturerne af en overkrop med den ene skulder. Altså en slags skikkelse, men hvilken skikkelse?

Ekstra Bladet har været i kontakt med Bonnie Moore, der har givet os tilladelse til at bruge hendes billeder.

Helt nederst i billedet ligger lille Athea og sover. Men lige bag hende ligger der en skikkelse, der godt kunne minde om en lille dreng. (Foto: Bonnie Moore)

- Jeg har tænkt virkelig meget over, hvad det egentlig kan være, der ligger bag Athea. Jeg kan dog ikke komme op med noget svar. Men skikkelsen er jo så tydelig, siger Bonnie i den britiske avis 'The Mirror'.

Sengen var tom

Det ser ud, som der ligger et andet barn eller en dukke bag den lille Athea, men da Bonnie gik ind for at se, hvad der egentlig foregik, var der ikke nogen skikkelse bag Athea. Sengen var tom lige bag Athea.

Bonnie har lagt billedet af den mærkelige skikkelse bag datteren Athea ud på de sociale medier, og her har flere andre forældre været enige i, at der faktisk er en skikkelse bag Athea. Og mange af Bonnies nære venner mener, at det faktisk er 'sjælen' fra en helt speciel person. Bonnie mistede nemlig for mange år siden sin lillebror, da han kun var ni år gammel. Og den mystiske skikkelse manifesterede sig på baby-alarmens kamera kun få dage efter den dato, hvor han døde.

Det er en sjæl eller en ånd

En kvinde skrev på de sociale medier ifølge The Mirror:

- Jeg er faktisk i tæt kontakt med min spirituelle side. Det her er definitivt en sjæl eller en ånd, som jeg kan se, og det er utroligt, at dit kamera har været i stand til fange det billede.

- Jeg føler, at det er en unge dreng. Muligvis en slægtning. Han vil beskytte dit lille barn og vil våge over hende for at sikre sig, at hun er okay, mens hun sover.

- Der er intet at være bange for. Det her er faktisk fantastisk. En smuk lille engel og en smuk lille datter.

En anden skrev:

- Det er et lille barn, der våger over lille Athea.

Og en ven til Bonnie skrev: Barnet i sengen er et familiemedlem. En venlig sjæl, der våger over Athea.

Ekstra Bladet skrev for ganske nylig en historie, der minder meget om Bonnies oplevelser. Den kan du læse her:

Se også: Baby var overvåget af kamera: Så fik moren øje på det uhyggelige