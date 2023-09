Booking-gigant betaler ikke: - Ufatteligt!

Mangler du også penge fra Booking.com? Send en mail til 1224@eb.dk eller send en sms til 1224 (alm. takst).

Verdens største booking-selskab betaler stadig ikke det, de skylder.

Sådan lyder kritikken fra flere forretningsdrivende, der bruger Booking.com til bestilling af ophold i deres virksomheder.

Jannie Nielsen og hendes mand driver det lille bed and breakfast-sted Jeppes Garage i Faxe på Sydsjælland.

Booking.com skylder dem mere end 30.000 kroner, men betalingen bliver udskudt gang på gang med den samme undskyldning om, at pengene kommer næste gang.

- Jeg synes slet ikke, det er i orden, siger Jannie Nielsen.

Siden starten af juli måned har Jannie Nielsen ikke fået betaling fra Booking.com. Normalt får hun pengene senest en uge efter gæestens ophold. Foto: Per Rasmussen

Ekstra Bladet har haft kontakt til flere forretningsdrivende, der alle mangler penge fra booking-giganten. De oplever alle at få det samme standardsvar fra Booking.com, om at booking-selskabet oplever tekniske problemer med udbetalinger for tiden.

Både Bjørn Fagerstrand og Flemming Lind står i lignende situationer med radio-tavshed og undskyldninger fra booking-giganten.

Ingen kommunikation

Jannie Nielsen og hendes mand Jeppe forsøger at kontakte Booking.com hver eneste dag, men hun fortæller, at de altid bliver mødt af en medarbejder, der ikke kan sige noget om situationen.

- Vi bliver efterladt i tavshed. De kan aldrig sige noget om vores penge. Vi får blot besked om, at pengene kommer næste gang. Men alligevel bliver pengene udskudt næste gang, siger Jannie Nielsen.

Flere har over for Ekstra Bladet beskrevet, hvordan der er komplet radio-tavshed fra Booking.com, og hvis man endelig får fat på kundeservice, kan de ikke sige noget om problemet, hvilket irriterer Jannie utrolig meget. Foto: Per Rasmussen

Booking.com sendte en besked ud til sine værter 7. juli, hvor de skrev, at der ville blive foretaget tekniske opdateringer i deres systemer, hvorfor der ville være betalingsproblemer i juli måned.

Men i september måned mangler mange stadig at få deres penge.

Stiller ikke op

Ekstra Bladet har flere gange forsøgt at få et interview med booking-giganten. De ønsker ikke at stille op til interview, men i et skriftligt svar skriver Booking.com blandt andet:

'Vi kontakter vores partnere proaktivt for at sikre, at vi kan løse problemet, samt for at kunne yde yderligere støtte i disse presserende sager.'

Men det kan Jannie Nielsen slet ikke genkende.

- Det er tværtimod. Vi oplever ingen kommunikation. Vi føler os totalt magtesløse, siger hun til kommentaren fra Booking.com.

Penge forsvinder

Det nyeste skud på stammen for Jannie Nielsen og hendes mand er, at der pludselig mangler penge på deres konto hos booking-selskabet.

- Sidst vi åbnede vores regnskab hos dem, manglede der pludselig 4000 kroner. Kundeservice kunne kun fortælle, at det var en fejl, og at de oplever, at det sker.

- Det er ufatteligt, at de kan blive ved med at tjene penge, mens de ikke betaler deres udlejere, siger Jannie Nielsen.