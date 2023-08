Booking-gigant skylder Flemming over 30.000

Booking.com skylder Flemming Lind over 30.000 kroner. Men de udskyder igen og igen, og nu beskylder tusindvis af vrede kunder giganten for at tilbageholde deres penge

Flemming Lind har ventet længe på at få udbetalt sine penge fra den internationale booking-gigant Booking.com.

Han er indehaver af Købmandsgården Bed and Breakfast i Gedser, hvor han bruger Booking.com til at håndtere bookinger og reservationer i sin virksomhed.

Men i maj sendte selskabet pludselig en besked ud til sine værter om, at der skulle foretages planlagte opdateringer i deres systemer, hvorfor der ikke ville være nogen udbetalinger i juni måned.

Men her sidst i august har Booking.com stadig ikke udbetalt Flemming Linds penge. Et beløb på over 31.000 kroner.

- Jeg har ansatte og regninger, som jeg skal betale. Jeg er ikke deres bank. Jeg savner klar kommunikation, siger den vrede kunde til Ekstra Bladet.

Foto: Privatfoto

Total radiotavshed

Da udbetalingen skulle starte igen som på almindelig vis, fik Flemming stadig ikke udbetalt noget. Og der var total radiotavshed fra booking-giganten, hvilket undrer Flemming Lind.

- Først da jeg kontaktede dem, fik jeg udbetalt en lille del af det, de skylder mig, siger han og fortsætter:

- Det er mere eller mindre umuligt at få fat i dem, og når man endelig gør, er kommunikationen uklar. Igen og igen har jeg fået at vide, at betalingen er udskudt.

'Uprofessionelt'

Flemming er tilsyneladende ikke den eneste, der frygter, at han aldrig får sine penge at se igen.

I Facebook gruppen 'Booking.com is not paying its hosts' er der i skrivende stund mere end 2000 bekymrede medlemmer.

Flere medlemmer beskriver derinde, hvordan de mangler betalinger på flere tusinde kroner fra Booking.com.

Beklager forsinkelsen

Ekstra Bladet har henvendt sig til Booking.com for at få en kommentar til Flemmings situation.

Booking.com ønskede ikke at svare på de konkrete spørgsmål, men har sendt et skriftligt svar, du kan læse herunder.