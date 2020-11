Bor 200 meter inde på den 'forkerte' side

De må gerne køre de cirka halvanden time, det tager til Skagen fra deres landsby Vegger midt mellem Aars og Nibe, men de må ikke køre de 200 meter hen og krydse kommunegrænsen mellem Vesthimmerland og Aalborg.

Susanne Capion og hendes syvårige datter, Gabriella, mærker som så mange andre i det 'lukkede' Nordjylland, hvad det vil sige at føle sig indespærret og sat i stå i deres coronahverdag.

- Vi kan ikke bruge den delvise åbning fra på mandag til noget som helst, for vi bor desværre 200 meter inde på den forkerte side af kommunegrænsen. Jeg respekterer selvfølgelig, at folkesundheden går frem for alt andet, men i vores situation kunne det være rart med mere fleksibilitet. Eksempelvis i form af et grænsebælte, så min datter kunne komme i skole og jeg på universitetet.

Susanne lærer blandt andet sin datter at bage kage nu, hvor de to ikke må gå i skole og være på Aalborg Universitet. Foto René Schütze

44-årige Susanne Capion er i gang med femte semester på landinspektør-uddannelsen på Aalborg Universitet. Datteren Gabriella går på Bislev Skole syv kilometer fra den lille families villa i Vegger. Uden søskende og med en far, der bor i Spanien, nyder den lille pige ekstra godt af at omgås sine skolekammerater i det daglige

- Jeg vil nødig fremstå som et brokkehoved, for jeg ved, at vi står i en særlig situation. Alligevel tænker jeg, at restriktionerne kunne være mere gennemtænkte, siger Susanne Capion, der inden sine studier arbejdede som frisør.

Nordjylland er underlagt ekstra skærpede restriktioner. Fredag meddelte sundhedsministeren dog, at det igen bliver muligt at tage offentlig transport på tværs af kommunegrænserne i de syv lukkede kommuner, og børn i femte til ottende klasse må komme tilbage i skole. Video: Ritzau Scanpix

Ikke samvittighed til at snyde

De ekstra skærpede restriktioner i de syv nordjyske kommuner betyder ikke kun, at mor og datter har måttet lukke ned for skole og studier. Et omfattende fritidsliv med dans, svømning, spejder og gymnastik er også sat på standby, mens minkavlere og Mogens Jensen - den omdiskuterede og mildt sagt upopulære fødevareminister - fylder en dagsorden renset for mange af de hverdagsglæder og aktiviteter, der normalt dominerer den nordjyske dagligdag.

Susanne Capion har, som hun formulerer det, ikke 'samvittighed til at se stort' på restriktioner og kraftige anbefalinger og bare fortsætte sin hverdag.

- Jeg har regnet ud, at min datter og jeg har berøring med cirka 200 forskellige personer tilsammen i løbet af en uge, og som danselærer i Aalborg Kommune tør jeg ikke risikere at blive smittespreder fra en af de lukkede kommuner.

- Vi er sunde og raske og har ret beset kun vores sovepladser her i Vegger, men selvom jeg har det ambivalent med vores situation, så vil jeg ikke bare blæse på de rammer, som politikere og eksperter sætter op for os, siger Susanne Capion.

Hverken bitter eller sur

Den tidligere frisør og kommende landinspektør boede i en årrække med sin eksmand og datters far i Spanien, så hun er ikke uvant med sporadisk video-kontakt og en følelse af afstand til nogle af de mennesker, der betyder mest. Hendes forældre er desuden ekstra sårbare i forhold til covid-19, så forsigtighed har længe præget hendes måde at tænke og agere på.

Uden for vinduerne i baggrunden er der kun 200 meter til kommunegrænsen mellem Vesthimmerland og Aalborg. Grænsen betyder, at Susanne Capion og datteren Gabriella skal holde sig ude af Aalborg Kommune, hvor de begge ellers har deres skole-, studie- og fritidsaktiviteter. Foto René Schütze

- Jeg er ikke bitter eller sur på nogen, og jeg mener heller ikke, vi betaler for høj en pris i forhold til sygdommens karakter og farlighed. Men jeg er frustreret over den manglende fleksibilitet i forhold til vores konkrete situation.

- Politikerne har forsømt at forklare sig ordentligt og kommunikere så alle kan være med og forstå, hvad der foregår og hvorfor man gør, som man gør.

Et lys i det tiltagende novembermørke for syvårige Gabriella, der hjemmeundervises af mor og savner sine kammerater og fritidsliv, er dog, at hendes far kommer hjem fra Spanien til hendes otteårs fødselsdag om små tre uger 5. december.

To dage inden - 3. december - har Susanne Capion forhåbentlig fået sit liv tilbage, hvis restriktionerne over for de nordjyske kommuner ophæves som planlagt.

