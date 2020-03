Bor på 'jordens sikreste sted': - Kan I ikke blive hjemme i to uger?

Den 81-årige italienske eneboer Mauro Morandi har i over 30 år gjort det, som mange mennesker over hele verden nu bliver tvunget til - at leve isoleret.

Den forhenværende lærer ankom ved et tilfælde til øen Budelli ud for Sardiniens kyst for 31 år siden, da han forsøgte at sejle fra Italien til Polynesien. Her forelskede han sig i det krystalklare vand, strandene, de smukke solopgange og besluttede sig for at blive boende.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mauro Morandi nyder livet på stranden på Budelli. Privatfoto

I en alder af 81 år bor han der stadig og er i dag kendt som Italiens Robinson Crusoe. Det skriver CNN, der har interviewet italieneren over telefon. Selv bruger han sin mobiltelefon til at holde sig opdateret, og han kender derfor til den globale coronakrise.

- Jeg har det fint, jeg er ikke bange. Jeg er tryg her. Øen giver mig total beskyttelse. Her er ingen risiko overhovedet, siger han til CNN om livet på øen, som, han i disse tider føler, er 'det sikreste sted på jorden'.

Selvom han hver morgen vågner i sin stenhytte omgivet af naturen uden selv at frygte virussen, så er han bekymret for sin familie og venner. De bor i Modena i Norditalien, der er et af de hårdest ramte områder.

- De har det hårdt, siger han.

Kan folk ikke blive hjemme i to uger?

Personligt har virussen ikke ændret meget for italieneren. Den største forskel er, at han nu må vente længere på den mad, han får bragt fra fastlandet, på grund af de restriktioner, der er kommet i Italien.

Han har været vant til, at turister har sejlet forbi og besøgt øen for en enkelt dag, men i disse tider ser han ikke en eneste sejle forbi.

- Jeg begynder at kede mig, så jeg får tiden til at gå med at tage billeder af strandene, dyrelivet og den flotte udsigt, og så redigerer jeg billederne og deler dem på Instagram. Jeg har mange følgere, fortæller han.

Den 81-årige italiener er vant til være isoleret og har svært ved at forstå, at andre har så svært ved at skulle være alene, når det kun handler om en begrænset periode.

- Jeg tilbringer hver vinter alene i mit hus i månedsvis, og jeg går sjældent rundt på øen, men tilbringer tiden på min terrasse. Så hvad fanden - kan folk ikke blive hjemme i to uger? Det er absurd, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mauro Morandi er vant til at være helt alene. Privatfoto

Deler sine råd

Han deler gladelig sine råd til at være alene med sine landsmænd og resten af verden. Han mener ikke, at man skal være sur over at skulle blive hjemme i nogle uger - i stedet bør man se det som en mulighed for at kigge indad.

- Jeg læser meget. Jeg tror, at mange er bange for at læse, fordi så begynder de at tænke på ting, og det kan være farligt. Hvis du begynder at se ting anderledes og bliver kritisk, kan du ende med at opdage, at du lever et elendigt liv, at du er en dårlig person, eller at du har gjort dumme ting, siger han.

Han mener dog, at selvransagelsen vil lønne sig. Det har han oplevet på egen krop, da han stoppede med at rejse rundt i Europa og i stedet slog sig ned på en øde ø.

- Jeg havde ikke lyst til at rejse mere. Jeg forstod, at den smukkeste, farligste, mest eventyrlige og mest belønnende rejse er den inde i dig selv, hvad enten du sidder i en stue eller her på Budelli. Det er derfor, det kan være hårdt for mange at skulle blive hjemme og lave ingenting, vurderer Mauro Morandi.