Borede hul ind til vinkælder: Stjæler vin for millioner

I bedste Olsen-bande stil er ukendte gerningsmænd trængt ind i en fornem fransk Michelin restaurant i Paris. Ikke for at spise - men for at stjæle mindst 150 flasker af noget af den mest eftertragtede vin i verden.

Flaskerne repræsenterer en værdi på omkring fire millioner danske kroner.

Tyvene kom ind i vinkælderen ved at trænge ned i de aflåste katakomber (underjordiske gange med grave, red.). Herefter fandt de gennem det sindrige tunnelsystem frem til restaurant Maison Rostang, der ligger tæt på Triumfbuen.

Gerningsmændene borede og hakkede et 50 centimeter hul i muren ind til vinkælderen, og så gik det ellers hurtigt med at få de dyrebare flasker transporteret væk.

To stjerner

Restauranten har to Michelin-stjerner og var indtil vinkuppet i besiddelse af et helt enestående vinkort.

Flere internationale medier beretter, at ekstremt dyre vin fra Petrus og Romanée-Conti er forsvundet fra kælderen.

Arkivfoto: AP

Politiet er af den opfattelse, at tyvene har været ganske velinformerede om både indholdet i vinkælderen og geografien omkring stedet.

Ved at blive renoveret

Kælderen under den nu hårdt ramte restaurant er for øjeblikket ved at blive renoveret.

Tilbage i 2017 stjal tyveknægte ved samme fremgangsmåde 300 flasker fra en vinkælder i det centrale Paris.

The Telegraph beretter, at politiet tilbage i 2009 arresterede en dengang 44-årig mand, som var mistænkt for at have stjålet omkring 500 flasker vin til millioner af kroner fra nogle af de bedste restauranter i den franske storby.