Borger med sjælden bivirkning har fået vaccinen i juli

En borger, der er blevet vaccineret med Johnson & Johnson-vaccinen inden for de seneste to uger, har efter alt at dømme fået den sjældne, men alvorlige bivirkning kaldet vitt.

Det er det første formodede tilfælde af vitt efter vaccination med Johnson- vaccinen.

De tre tidligere indberettede tilfælde af bivirkningen, der er kendetegnet ved blodpropper og et lavt antal blodplader, fandt sted efter vaccination med AstraZeneca-vaccinen.

Lægemiddelstyrelsen, der overvåger mulige bivirkninger ved vaccinerne, modtog indberetningen i indeværende uge.

Det fortæller enhedschef Line Michan, Lægemiddelstyrelsen.

- Jeg kan af fortrolighedsgrunde ikke sige noget nærmere om borgeren.

- Men jeg kan sige så meget, at vi har modtaget indberetningen for ganske nyligt, i indeværende uge.

- Og der er tale om en borger, som er vaccineret under tilvalgsordningen inden for de seneste 14 dage, siger hun.

Vitt er et sygdomsbillede, hvor man ser en usædvanlig kombination af blodpropper og et lavt antal blodplader.

Herhjemme har man nu set fire formodede tilfælde af vitt, hvoraf to har haft dødelig udgang.

Det var netop risikoen for vitt, der førte til, at vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson i foråret blev taget ud af vaccinationsprogrammet.

De to vacciner blev senere omfattet af en tilvalgsordning.

DR kunne tirsdag aften fortælle om det nye mulige tilfælde af vitt. Ifølge mediet er der tale om en 29-årig kvinde.

Lægemiddelstyrelsen kan dog ikke oplyse nærmere om det konkrete tilfælde.

- Vi har hastebehandlet den her sag, fordi vitt er en kendt, men alvorlig bivirkning.

- Vi har kigget og vurderet de informationer, der var i indberetningen. Ud fra den vurdering mener vi, det er sandsynligt, at der er en sammenhæng mellem vaccinen og vitt, siger Line Michan.

Også i udlandet er der set tilfælde af vitt efter vaccination med både AstraZeneca- og Johnson & Johnson-vaccinen.

Derfor kommer det ikke bag på enhedschefen, at vi nu også ser det med Johnson & Johnson-vaccinen herhjemme.

- Der er flere end 46.000 borgere, der har modtaget vaccinen fra Johnson & Johnson. Så når vi nu ser det første tilfælde af vitt, er det som sådan ikke overraskende, selv om det selvfølgelig er tragisk.

- Sygdomsbilledet er kendt, og det er også beskrevet i produktinformationen som en sjælden, men alvorlig bivirkning. Så man kan sige, at vi har vidst, der har været en risiko for, at det her ville ske.