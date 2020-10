Borgere advarede kommunen flere dage før storbrand

Allerede flere dage før der udbrød brand i de enorme haveaffaldsbunker hos virksomheden Solum i Roskilde, blev kommunen kontaktet af borgere, der havde registeret røglugt.

Det skriver TV 2 Lorry.

Branden blev opdaget natten til lørdag den 19. september. Men allerede tirsdag aften den 15. september kunne Helle Genske lugte røg.

- Med det samme tænker jeg - jamen, det har jo stået og ulmet. Og nu kalder de det jo Danmarks største naturbrand nogensinde, siger Helle Genske, da TV 2 Lorry møder hende få hundrede meter fra hjemmet i Roskilde-bydelen Vindinge - ved markerne, som omgiver genanvendelsesvirksomheden Solum.

Op mod 30.000 tons biomasse hos Solum brænder nu på fjerde uge.

I dagene op til branden blev opdaget, havde adskillige borgere oplevet lugt af røg fra Solum.

- Det oplevede vi både om dagen, men også om aftenen, når vi skulle i seng, siger Helle Genske.

Allerede om tirsdagen begyndte hun at skrive mails om lugten til Roskilde Kommune.

Flere andre borgere i bydelen Vindinge registrerede også lugten af røg.

- Vi begynder også at skrive sammen på vores Facebook-gruppe, og der er flere, der skriver, at de også er generet af det - og også har skrevet til kommunen, siger Schenna Wetke Fogtmann Hallgren til TV 2 Lorry.

Allerede tre døgn inden branden brød ud var der altså flere borgere, som havde kontaktet Roskilde Kommune.

Kommunen kontaktede Solum, som efter eget udsagn undersøgte sagen grundigt.

- Når vi modtager meldinger om røglugt, griber vi selvfølgelig i egen barm og leder efter en kilde til denne her røglugt. Og når vi får meldinger om røglugt, laver vi ekstra runderinger på pladsen, siger Morten Gyllenborg, strategisk direktør på Solum, til TV 2 Lorry.

På trods af de ekstra runderinger var der dog ingen hos Solum, som registrerede noget forkert.

Spørgsmål: Hvad siger det dig, at det hele så går op i flammer halvandet døgn efter?

- Det er nok ikke for meget at sige, at der formentlig har været ild på det pågældende tidspunkt. Og det er ærgerligt, at vi ikke opdagede det, siger Morten Gyllenborg.

Spørgsmål: Burde I have undersøgt sagen bedre - på baggrund af borgernes henvendelser?

- Det er jo et godt spørgsmål. Spørgsmålet er, om vi kunne have gjort mere, siger Morten Gyllenborg.

Da borgerne kontaktede kommunen om røglugt fra Solum, tog kommunen straks på tilsyn. Men kommunen tog sig til takke med en melding fra Solum, at der ingen problemer var.

Formanden for Klima- og Miljøudvalget i Roskilde Kommune, Karim Friis Arfaoui (S), kræver nu en redegørelse i sagen.

- Det er ikke godt nok, at virksomheden melder tilbage, at der ingen problemer er. Fordi vi ikke lige kan lugte det, så skal virksomheden jo stadigvæk gå ind og tjekke. Vi skal have en redegørelse omkring det her, så vi ved, hvad der har været gjort og hvad vi kan gøre fremadrettet, siger Karim Friis Arfaoui til TV 2 Lorry.