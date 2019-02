Borgere: Få nu den kutter væk

Vinden er gået i syd og sender en isnende kulde ind over den hvide strand på Fanøs vestkyst.

Det er her strandfogeden fra Sønderho Peter Brinch Michélsen skridter fronten af.

Derude i bølgebruset ligger den forliste kutter RI524 James Robert stadig gravet ned i sandet.

- Hver dag bliver kutteren mere og mere splittet ad. Det bliver sværere og sværere at få den bjærget, sukker den vestjyske strandfoged.

Kutteren lækker dieselolie. Der er stor risiko for, at der også strømmer giftig hydraulikolie ud i havet.

- Det er komplet absurd, at man ikke er gået i gang med at bjærge kutteren endnu. Vadehavet er på Unescos verdensarvliste. En bil, der kører i grøften på motorvejen, bliver hurtigt fjernet. Det samme gælder åbenbart ikke for lækkende fiskekuttere. Nu har kutteren ligget her ved Rindby siden 13. januar, konstaterer Peter Brinch Michélsen.

Fiskekutteren fik problemer ud for den jyske vestkyst 11. januar. Besætningen blev reddet under en dramatisk rednings-aktion. Et efterfølgende forsøg på at bjærge kutteren mislykkedes, da den brød i brand.

Siden har en hel del fanniker knurret højlydt over, at kutteren stadig ligger og sviner ved den populære strand, der hvert år trækker i tusindvis af turister og surfere til øen.

64-årige Christian Fischer er ude at lufte hundene Trunte og Thea på øens sydspids. Han holder af naturen på vadehavsøen.

- Den kutter skal væk. Vi vil da ikke have det skidt liggende. Det er i orden, at folk tænker sig om, inden de begynder at fjerne kutteren. Men væk skal den. Det er i øvrigt også farligt at have den liggende der. Folk vader jo allerede nu ud til vraget iført vaders. Der er dybe huller i sandet omkring skibet. Og hullerne flytter sig hele tiden, lyder det advarende fra Christian Fisher.

Lars Sørensen er på vej ind i Fanø Brugsforening med tomme øldåser. De må kunne byttes til nogle nye dåser med lidt mere væske i, mener Sørensen.

Lars Sørensen har - som de fleste fanniker - en mening om kutter-vraget.

- Spræng den i luften. Vi kan da ikke have det vrag liggende, når der kommer badegæster. Den kutter skal bare væk, lyder det bombastisk fra Lars Sørensen.

50-årige Annemarie Ohn har været et smut forbi den strandede kutter.

- Jeg har taget fotografier af kutteren. På en måde synes jeg faktisk, at det er en spændende oplevelse, at den ligger der. Der er altid noget mystisk og magisk ved et skibsforlis. Og her overlevede alle besætningsmedlemmer heldigvis. Så for min skyld må kutteren gerne blive liggende, hvis den ikke forurener.

Peter Brinch Michélsen arbejder ikke kun som strandfoged på Fanø. Han arbejder også på frivillig basis med at holde strandene rene. Hvert år samler Peter Brinch Michélsen sammen med en række hjælpere i 'Ren Strand Fanø' 15-20 tons affald op, så strandene er rene og pæne for turister og beboere på Fanø.

- Ja, vi samler en masse mindre skrald op. Det store 'affald' får åbenbart lov til at blive liggende, siger strandfogeden, mens han sender et bistert blik ud mod den udbrændte kutter.

