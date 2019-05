Borgere fik udbetalt halv million ved en fejl

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Endnu en gang har det offentlige ageret økonomisk gavebod til personer, som ved en fejl fik langt mere, end de havde krav på.

Således har Region Syddanmark udbetalt alt for store beløb i befordringsgodtgørelse til borgere i regionen.

'En fejl i et it-system har ført til, at en række syddanske borgere i dag har fået udbetalt forkerte beløb i befordringsgodtgørelse. Regionen er gået i gang med at kontakte de borgere, der har fået udbetalt forkerte beløb,' skriver regionen i en pressemeddelelse.

Angiveligt er det endnu en gang en it-fejl, der er skyld i moradset, der betyder, at 221 borgere i dag har fået udbetalt alt for store beløb.

'Enkelte har fået udbetalt op mod en halv mio. kr., hvor det korrekte beløb var på omkring 500 kr. Sagen vedrører borgere, der har fået udbetalt befordringsgodtgørelser i forbindelse med transport til sygehusbehandlinger.'

I pressemeddelelsen beklager regnskabschef Johan Meyer:

'Jeg vil gerne beklage de gener, det giver de borgere, der har fået udbetalt forkerte beløb. Det er selvfølgelig en fejl, som ikke må ske. Heldigvis har vi hurtigt opdaget fejlen. Vi er gået i gang med at ringe og skrive til de berørte borgere for at bede dem om at betale de udbetalte godtgørelser tilbage. Så hurtigt som muligt sender vi dem det korrekte beløb.'