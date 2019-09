Borgere om bæltefikserede Kamma: - Det der er en katastrofe

En ny aktindsigt viser, hvordan demente Kamma på 88 år ligger fikseret i sin egen afføring og kæmper for frihed. Eksperter og politikere har kritiseret Thisted Kommune for deres praksis. Alligevel har de forlænget godkendelsen til fastspænding.

Kort om Kammas sag I foråret 2019 skulle Kamma have fjernet en knyste. Efter første operation fulgte fem yderligere, fordi der på plejehjemmet konsekvent gik infektion i operationssåret. Kamma endte således med at få hele det ene ben amputeret. Den 21. maj udskrives Kamma fra sin første benamputation. Da hun kommer tilbage på plejehjemmet, bliver hun straks lagt i bælte. Bæltet skal forhindre, at hun falder ud af sengen og kørestolen. I løbet af maj og juni bliver de pårørende og eksperter mere og mere skeptiske. De mener ikke, at kommunen har forsøgt sig med andre, mindre indgribende metoder, som loven foreskriver. Derudover mener de ikke, at tilsynet med Kamma er nok til at sikre hende imod at blive kvalt i selen. 12. juni anmoder de pårørende om skriftlig dokumentation vedrørende afgørelse og godkendelse til at bruge sele. På denne dag nævnes for første gang alternativer til selen i Kammas plejehjemsjournaler. Dog som forslag - ikke reelt afprøvede tiltag. 21. juni. De pårørende er blevet lovet, at de vil få den skriftlige dokumentation seneste denne dag, men de modtager ingenting. 8. - 14. juli mens de pårørende er på ferie, kommer den skriftlige dokumentation, som de bad om for en måned siden. Det bliver lagt i Kammas postkasse, og på papiret står der, at det er fra den 20. juni. Men det kan ikke efterprøves, da brevet kommer uden poststempel. I juli klager de pårørende til både Thisted kommune og Ankestyrelsen. De går også til medierne, hvor kommunens praksis bliver kritiseret af eksperter og politikere. Flere sender sagen ind til Styrelsen for Patientsikkerhed. 13. august afviser Thisted Kommune de pårørendes klage. 21. august forlænger Thisted kommune godkendelsen til at bruge sele frem til 21 oktober. Vis mere Luk

Ekstra Bladet har spurgt borgere i Thisted Kommune, hvad de synes om Kammas sag, og om de har lyst til at blive gamle i den kommune, de bor i nu, når det er standarden.

Se også: Dement fikseret i afføring: - Jeg kan lige så godt tage mit eget liv

Se også: Plejehjem forlænger fiksering af dement: - Det er klamt

- Det er helt forfærdeligt. Det vigtigste, vi kan bruge penge på, er de ældre og børnene. Så hellere spare nogle andre steder. De må prioritere hvad der er vigtigst, og det er altså mennesker.

- Det ser ikke positivt ud, når man ser sådan noget. Jeg håber, det bliver bedre, inden jeg bliver gammel.

- Det er jo for at hun ikke skal skade sig selv, men der skal alligevel tages mere hånd om det. Man kan ikke bare lukke døren og gå.

- Jeg regner ikke med, at jeg bliver så dårlig. Men alt skal være ret og rimeligt, og man kan ikke have penge til alting. Folk vil jo heller ikke betale mere i skat, men det ville jeg nu gerne.

- Det er da forfærdeligt. Det er frygteligt, der ikke er penge til at passe bedre på hende, men hvis der er pårørende, må man også selv hjælpe til.

- Jeg ville være ked af, hvis det er sådan, når jeg bliver gammel. Man kan kun frygte, at ens sidste dage skal være sådan der.

- Det er ikke godt nok. Hun har vel betalt sin skat hele sit liv og været en del af samfundet, så skal der også være varme hænder nok til at passe hende nu.

- Man skal have råd til at blive gammel i dag og have sine egne midler til at kunne betale for plejen. Sådan burde det ikke være.

- Det må bare ikke ske. Det der er en katastrofe. Der bliver brugt for lidt penge til de meget svage. Hvis der ikke er tid til at se efter hende, kunne de måske få nogle frivillige til det, men det er egentlig også forkert. Det skulle ikke være nødvendigt i vores samfund.

- Man vil da nødig blive gammel eller handicappet, hvis det der er situationen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kommunalpolitikere: Ingen kommentarer

Ekstra Bladet har også tidligere forelagt kritikpunkterne for Thisted Kommune, men de har ikke ønsket at svare. 'Da det drejer sig om en konkret personsag, kan Thisted Kommune ikke udtale sig i sagen', skriver de i en mail. Foto: Claus Bonnerup

Ekstra Bladet har forsøgt at få politikerne i Thisted Kommunes social- og sundhedsudvalg i tale, men ingen af dem, vi har været i kontakt med, vil svare på spørgsmål om den konkrete sag.

Peter Uno Andersen (DF) henviser til udvalgets formand, Ida Pedersen (S), der på en SMS skriver, 'det har jeg ingen kommentarer til'.

Udvalgets næstformand, Henrik Gregersen (V), vil heller ikke kommentere Kammas historie.

- Der er en politik på området, og jeg tror, at de ansatte har fulgt den. Det bliver selvfølgelig til revision på et tidspunkt, men det bliver ikke i pressen, siger han til Ekstra Bladet.

Borgmester i Thisted Kommune, Ulla Vestergaard (S), skriver i en mail, at hun ikke har mulighed for en udtalelse.

Det er på plejehjemmet Fyrglimt i Hanstholm, som ligger i Thisted Kommune, at 88-årige Kamma ligger fastspændt i timevis. Foto: Claus Bonnerup

Se også: Pårørende i chok: - Kommunen lyver

Se også: Minister om Kamma: - Gør ondt langt ind i hjertet