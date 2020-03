Borgere opfordres til at indberette coronasmittede

Udviser din nabo tegn på coronasmitte? Hoster han eller hun hele tiden? Eller har din kollega de seneste dage haft en 'bekymrende adfærd'?

Så kan du fremover indberette vedkommende til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det oplyser styrelsen på sin hjemmeside.

Her opfordres borgere til at indberette andre, som formodes at være coronasmittet og samtidig udviser bekymrende adfærd.

'Hvis du er bekymret over adfærden hos en person, som du ved er konstateret smittet, eller som du formoder kan være smittet med coronavirus, skal du udfylde dette oplysningsskema og sende det til Styrelsen for Patientsikkerhed', står der på hjemmesiden.

Besked direkte til myndighederne

I skemaet skal borgeren blandt andet svare på, om personen, som de henvender sig om, er testet for coronavirus. Hvis personen ikke er testet, skal borgeren svare på, hvorfor vedkommende tror, at personen kan være smittet, oplyser styrelsen til Ritzau.

Ekstra Bladet har forsøgt at finde frem til oplysningsskemaet, men uden held. Ved at følge linket på styrelsens hjemmeside og indtaste nem-ID kommer man frem til en tom besked, der kan udfyldes og sendes til styrelsen.

Ukendt bagatelgrænse

Det fremgår heller ikke på hjemmesiden, hvor bagatelgrænsen går. Altså om det er nok, hvis ens nabo har hostet i flere dage, eller man har en formodning om, at en kollega har feber efter at have været i udlandet.

Det har i skrivende stund ikke være muligt at få en kommentar fra Styrelsen for Patientsikkerhed, men Ekstra Bladet arbejder på at få afklaret følgende spørgsmål:

- Hvordan vil styrelsen reagere på disse henvendelser? Ringe op til dem, der er blevet indberettet eller kontakte politiet?

- Hvad er konsekvenserne, hvis man bliver indberettet og er syg, men ikke har taget kontakt til egen læge?

Hastelov giver nye beføjelser

I en mail til Ritzau svarer styrelsen på, hvorfor den nu giver borgere mulighed for at indberette hinanden:

'Det er Folketinget, der har truffet beslutning om en række ændringer i epidemiloven. Beslutningen er truffet med henblik på at forebygge spredning af coronavirus'.

Styrelsen for Patientsikkerhed henviser til den hastelov, Folketinget stemte igennem 12. marts. Med den blev det muligt at foretage en række ændringer af epidemiloven, der blandt andet giver Sundheds- og Ældreministeriet en række nye beføjelser. Læs mere om hasteloven her.

Ændrede test-strategi - igen

Coronavirus spreder sig med eksplosiv hast verden over. Det gælder også i Danmark, hvor 1460 personer er konstateret smittet med corona. I øjeblikket er 254 indlagt på hospitalet, mens 24 coronasmittede er døde.

I alt er 12.983 blevet testet for corona.

Søndag aften valgte regeringen sammen med myndighederne at ændre test-strategi igen, så endnu flere danskere nu skal testes for corona. Læs mere om det her.