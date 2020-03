Borgere opfordres til at indberette mistænkte corona-smittede

12. marts hastebehandlede Folketinget en lovpakke med en række ændringer af epidemiloven, som blandt andet giver Sundheds- og Ældreministeriet en række nye beføjelser under coronavirussets indtog i Danmark.

Som følge af ændringerne fremgår det nu blandt andet på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, at borgere opfordres til at indberette det til styrelsen, 'hvis du er bekymret over adfærden hos en person, som du ved er smittet eller som du formoder kan være smittet med coronavirus'.

Borgerne skal således udfylde et skema med oplysninger, der skal sendes som sikker post gennem e-Boks til Styrelsen for Patientsikkerhed.

I en mail til Ritzau svarer styrelsen på, hvorfor den nu giver borgere mulighed for at indberette hinanden.

- Det er Folketinget, der har truffet beslutning om en række ændringer i epidemiloven. Beslutningen er truffet med henblik på at forebygge spredning af coronavirus, skriver Styrelsen.

I skemaet skal borgeren blandt andet svare på, om personen, som de henvender sig om, er testet for coronavirus.

Hvis personen ikke er testet, skal borgeren svare på, hvorfor vedkommende tror, at personen kan være smittet.

'Er personen i sin habituelle (normale, red.) tilstand', spørges der også om i skemaet.

Skemaet skal kun udfyldes af borgere, der har en konkret og velbegrundet bekymring, fremgår det i mailsvaret fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Hvis man har en konkret og velbegrundet bekymring over adfærden hos enkeltpersoner konstateret eller formodet smittet med Covid-19, og andre tiltag har været forsøgt uden resultat, kan man downloade og udfylde et skema på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Spørgsmål: Hvad I gør, når I et modtager et skema?

- Sagsbehandlere med blandt andet lægefaglige og juridiske kompetencer gennemgår alle henvendelser. Hvad der skal ske i den enkelte sag vil bero på en konkret vurdering. Det er vigtigt at understrege, at der kun gives påbud, der er nødvendige for at forebygge spredning af coronavirus, skriver styrelsen.