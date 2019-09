Borgere raser over tom teltlejr til millioner: - Det er grotesk

Ifølge Venstres udlændingeordfører har ubeboet flygtningelejr til millioner sendt et effektivt signal.

Mads Fuglede mener derfor ikke, at der er grund til at lukke den ubeboede lejr med det første.

- Hvis jeg ikke havde en forventning om, at der kom flere flygtninge hertil, så var vi et sted, hvor man skal overveje, om det er nødvendigt at have den længere, Men der er så mange lempelser på vej fra regeringen, så det kan være dumt at lukke den nu. Det kan være, at vi får brug for den,siger han.

- I kørte en ganske restriktiv udlændingepolitik, mens I sad i regering, hvor der altså ikke var en eneste beboer i lejren. Hvorfor skulle den eksistere i alle de fire år?

- Jeg tror, at man må vurdere, at den også var den del af den restriktive flygtningepolitik. Jeg tror ikke, at folk har lyst til at bo i teltlejre, hvis de kan bo andre steder.

- Så idéen med har været at sende et signal om, at hvis man vil herop, så skal man regne med at bo i et telt?

- Ja, det har også været en del af det.

- Men kan du ikke forstå, hvis nogen tænker, at det er barokt at have udgifter til nogle telte, der står tomme og nogle vaskemaskiner, der ikke kører?

- Jo, men vi har haft en periode, hvor vi har været meget usikre på, hvornår og hvorledes vi fik styr på tilstrømningen. Det fik vi så til sidst, men der er nu kommet nogen, der er gået i gang med at skrue op i gen. Så det kan godt være, at den bliver nødvendig.

- Men lejren skal vel ikke stå der til tid og evighed?

- Nej, det skal den ikke. Vi bør have en regering, der mener alvorligt, at vi skal have styr på tilstrømningen til Danmark. Hvis vi kan få dem til at stemple ind på deres egen politik igen, så vil det også være logisk at fjerne den teltlejr.