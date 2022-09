Borgere ryster på hovedet: Hvorfor er lyset tændt?

Elpriserne har nået rekordhøje niveauer, og flere husstande kæmper med et stramt budget.

Derfor er der også flere borgere som undrer sig over, at lygtepælene i Esbjerg kommune jævnligt brænder ved højlys dag, men det er der ifølge drifts- og anlægschef Morten Andersson en god forklaring på.

Det skriver jv.dk.

Morten Andersson fortæller, at lyset i dagtimerne kun tændes manuelt af en tekniker, og som udgangspunkt er lyset derfor aldrig tændt uden grund.

Når lygtepælene er tændt om dagen skyldes det altså, at der foretages arbejde eller eftersyn som kræver, at lyset er tændt.

Hele området er belyst

Problemet er, at lyset ikke kun tænder ét sted, men i hele områder.

Og dette gør sig for eksempel gældende i Hjerting-området.

- Hjerting udgør 'gadelysmæssigt' et stort område, og det medfører, at hele området står tændt, selvom der kun arbejdes et enkelt sted i området. Man kan derfor opleve at lyset er tændt, selvom man ikke kan se nogen eltekniker i nærheden, oplyser Morten Andersson.

Morten Andersson forklarer samtidigt, at der er planer om at foretage en lysopdeling af mindre områder i fremtiden.

På den måde vil der kun være et lille område, som er tændt ved arbejde.

Det vil dog kræve opsætning af en række nye elgadeskabe, og der er andre opgaver som udskiftning af gamle kabler og armaturer, som kommunen prioriterer højere, siger Morten Andersson.

Han bemærker derudover, at driftsentreprenøren normalt har fokus på, at de almindelige eftersyn, så vidt muligt foregår i lygtetændingstiden.

