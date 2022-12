Borgere skal vente timer i kø hos akuttelefonen

Borgere i hovedstadsområdet, der ringer til akuttelefonen på telefonnummer 1813 juledag, skal væbne sig med tålmodighed.

Der er søndag eftermiddag omkring to timers ventetid på at komme igennem.

Det oplyser regionen til Ritzau.

Regionen henviser til, at der generelt mangler sygeplejersker til at besvare opkaldene til akuttelefonen, og at det er svært at bemande julevagterne.

Trods det skriver regionen, at den 'har sikret en rimelig god bemanding i år'.

Ritzau har også kendskab til, at borgere juledag ved opkald til 1813 har fået at vide, at alle telefoner er optaget, og at der ikke kan stå flere i kø.

Derefter er opkaldet blevet afsluttet med besked om, at man kan forsøge igen senere - dog skal man ringe 112, hvis der er tale om livstruende situationer.

Det sker 'sjældent', at borgere må vente omkring to timer eller mere i kø, når de ringer 1813, fortæller Berit Juhl, der er afdelingschef ved 1813, i et skriftligt svar.

- Det sker sjældent, men kan forekomme i weekenderne, hvor der er mange der ringer, og vi kan have udfordringer med at få bemandet tilstrækkeligt med vagter.

Det er tilsyneladende heller ikke hverdagskost med patienter, der får afsluttet deres opkald på grund af for lang kø.

- Det sker sjældent. Vi har mange linjer åbne og en funktion, hvor man kan blive ringet op, når vi har tid, siger afdelingschefen i det skriftlige svar.

Hun svarer ikke på, hvad akuttelefonen eller regionen oplever som værende et normalt niveau for ventetid, når borgere i hovedstaden ringer 1813 for at få hjælp. De vil helst have, den er så kort som muligt, lyder det.

Meldingen fra akuttelefonen kort før klokken 15.30 er, at den forventer, at ventetiden er på et normalt niveau 'inden længe'.

- Men det er svært at spå om, hvor mange der ringer, siger Berit Juhl i det skriftlige svar.

Hun fremhæver, at der er styrket bemanding søndag aften og mandag.

Kan man vente, til ens egen læge åbner tirsdag den 27. december, bør man gøre det, er meldingen.

Ellers kan man eventuelt inden opkald til akuttelefonen tjekke regionens hjemmeside for at se, hvor lang den forventede ventetid er.