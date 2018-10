Borgere tordner mod borgmesters vandpark-projekt: - Held og lykke med at blive genvalgt

- Du er en løgner, bliver der råbt bagerst fra massen af vrede borgere, der er taget til demonstrationen 'Kernevelfærd fremfor vandland'.

Mere end 200 borgere er torsdag aften troppet op med bannere, balloner og bragende kampgejst foran Dragør Rådhus.

- Det er mig, der har ordet, svarer den afbrudte og noget paffe borgmester i Dragør Kommune, Eik Dahl Bidstrup (V), der er ved at svare på spørgsmål fra de frustrerede borgere, inden han og de andre kommunalpolitikere skal ind at vedtage budgettet for 2019 til 2022.

Kommunen skal spare 20 millioner kroner om året fra 2019 og skærer blandt andet voldsomt på børneområdet og social- og sundhedsområdet.

Kæmpe vandpark på vej på Amager

Til gengæld har Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fundet luft i budgettet til at bruge 3,5 millioner kroner på en vandpark, et såkaldt white water-anlæg. Den prioritering er der mange af kommunens borgere, der stiller kraftigt spørgsmålstegn ved.

Artiklen fortsætter under billedet:

Især børneområdet bliver hårdt ramt af besparelser i Dragør Kommune. Foto: Jonas Olufson

Kunstige behov

Fire talere træder på skift op på tre grønne mælkekasser i bedste øltale-stil, hvor blandt andet en repræsentant fra skole- og SFO- og ældreområdet kommer med det ene kritikpunkt efter det andet rettet mod lukninger af SFO'er, besparelser på ældreområdet og ikke mindst vandparken.

En af talerne er komikeren Carsten Eskelund, der efter et humoristisk indslag, kommer med en klar opfordring til politikerne, der lytter med.

Artiklen fortsætter under billedet:

Komikeren Carsten Eskelund fortalte i sit indslag, at hans onkel døde i et white water-anlæg. Foto: Jonas Olufson

- Kære borgmester, Eik, og de andre kommunalpolitikere. I stedet for et kunstigt vandland, der dækker kunstige behov, så sæt alt ind på at opfylde de behov, der er reelle, og gør, at vores børn kan have en god hverdag med de mennesker, det tager sig af dem dag ind og dag ud, siger den 42-årige komiker til dragørgenserne, der hujer og klapper.

Vandpark til flere millioner gør borgere rasende: - Et slag i hovedet på os alle

Men det er faktisk de unge, borgmesteren har i tankerne, når han bliver ved med at holde fast i, at Dragør skal blive en vandpark rigere.

Artiklen fortsætter under billedet:

240 skrev under under i løbet af demonstrationen for budskabet 'Drop budgetaftalen i Dragør og bevar kernevelfærd frem for vandland'. Foto: Jonas Olufson

Vandparkens egentlig pris er faktisk 55 millioner, hvoraf kommunen så vil dække 3,5 millioner kroner. Resten af pengene skal anlægget selv finde hos forskellige fonde.

- Jeg kan ikke se anden mulighed end at sige ja til et samarbejde om et sportsanlæg, hvor vi skal give en lille, bitte procentdel af beløbet. Folk skal selvfølgelig se, at det vil bidrage med noget, og det tror jeg også, det vil gøre på sigt, siger borgmesteren til Ekstra Bladet i forbifarten, inden han smutter fra folkemængderne og ind på rådhuset.

Artiklen fortsætter under billedet:

- Jeg kan jo ikke garantere, at I forstår det, sagde borgmesteren, da han blev spurgt, om han kunne forklare prioriteringerne, så en børnefamilie ville kunne forstå det. Foto: Jonas Olufson

Pisser på borgerne

En af mælkekasse-talerne var 46-årige Mia Tang, der arbejder som seniorrådgiver. Hun kalder situationen trist og synes at borgmesterens svar på hendes spørgsmål var arrogante.

Artiklen fortsætter under billedet:

Mia Tang er mildest talt ikke imponeret over politikerne i Dragør Kommune. Foto: Jonas Olufsen

- Jeg kan godt forstå, at man som borgmester synes, det er lækkert med et prestigeprojekt, hvor man kan klippe snoren, imens solens stråler rammer borgmesterkæden og reflekterer, mens man smiler til kameraet. Men lad være med at rundbarbere borgernes basale behov i vejen der til. Det er simpelthen ikke den rigtige timing. Det var noget andet, hvis vi havde mange penge. Vi oplever, at det store projekt går udover de små mennesker. Det er simpelthen ikke acceptabelt, siger hun og tilføjer:

- Held og lykke med at blive genvalgt. Jeg synes, han pisser på rigtig mange borgere.

Hold på hat og briller: Ny vanvittig rutsjebane med en fart på 115 km/t

En anden dragørgenser, der ikke har mange pæne ord for borgmesterens svar til borgerne, er 43-årige Bo Stefan Nielsen.

- Han er god til at snakke, men han siger ikke noget, der er nyt, brugbart eller særlig politisk. Det meste var sprællemandsredninger på målstregen. Feberredninger af svar. Han lykkedes ikke med at overbevise os om, at det var nødvendigt, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet:

Bo Stefan Nielsen føler ikke, at politikerne lytter til borgerne i den her sag. Foto: Jonas Olufsen

Der må være en grænse

- Det er et overgreb på kernevelfærden. Og det er et overgreb, som ikke kun kommer til at ramme nogle få, men os alle sammen i kommunen. Som en taler sagde, så kommer det til at sætte nogle dybe spor i de år, der ligger foran os, hvor børnene vokser op, siger Bo, der til daglig arbejder som yogalærer.

45-årige Suzette Offenberg, der selv har børn i instutionsalderen, frygter især besparelserne på børneområdet.

- Der, hvor min søn går, har han ikke noget forhold til pædagogerne. Vi må have nået grænsen for, hvor mange børn, der kan være per pædagog.

Artiklen fortsætter under billedet:

Suzette Offenbergs børn vil blive ramt af kommunens besparelser. Foto: Jonas Olufson

Det er mest sparekniven, Suzette, som er under uddannelse, er bekymret for. Hun går dog ikke og savner en vandpark, men er ikke afvisende for, at hun ville bruge den.

- Det giver ikke mening, at de vil bygge den på en flad mark midt i kommunen. De bør bygge det ude ved militæranlægget Kongelundsfortet. Men jeg ville selvfølgelig bruge den og se, hvad det er. Men jeg har ikke gået og savnet det, siger hun.