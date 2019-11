Borgerklage udsætter sandfodring ved den jyske vestkyst

Kystdirektoratet plejer hvert år ved denne tid at pumpe en masse sand ud langs den jyske vestkyst for at beskytte kysten mod erosion.

Men ikke i år.

For en borger har klaget over sandfodringen, og klagen har opsættende virkning, skriver Jyllands-Posten.

Det betyder, at man sandsynligvis ikke kommer i gang med at sandfodre ud for kysten ved sommerhusområderne Lønstrup og Søndervig i år.

- Vi håber, at det går, at vi udsætter sandfodringen et enkelt år, og at der ikke kommer en kæmpestorm netop i år, siger Hans Erik Cutoi-Toft, leder af kystzoneforvaltningen i Kystdirektoratet, til avisen.

Der er blevet sandfodret siden 1970'erne for at forhindre, at havet æder sig for langt ind på kysterne, hvor sommerhuse kan være truet.

Kystdirektoratet har ventet mere end tre måneder med at komme i gang med arbejdet ved Lønstrup i Jammerbugt og syd for Søndervig ved Holmsland Klit.

Uret tikker, og vejret og blæsten gør, at det snart vil være for sent at komme i gang med arbejdet i år.

Det vækker bekymring hos grundejere, at direktoratet ikke er kommet i gang med at pumpe sand ud ved kysten.

- Sand er ikke nok, men det er en del af løsningen. Derfor er det i mine øjne usmageligt og uanstændigt, at en enkelt borger på denne måde forhindrer, at der bliver sandfodret, siger Erling Mikkelsen, formand for Grundejerforeningen Strandfogedgården/Lønstrup, til Jyllands-Posten.

Den borger, der har klaget over sandfodringen, er Poul Jakobsen fra Skagen.

Han har selv opfundet nogle drænrør, som har været gravet ned i sandet ved Holmsland Klit. Virkningen af disse rør har været omstridt, og Poul Jakobsen er blevet bedt om at fjerne sine rør igen.

- Jeg har klaget, fordi jeg ikke mener, at man skal bruge skatteborgerens penge på en metode, som ikke virker. Sandet forsvinder i den første storm. Jeg kan standse erosionen meget billigere, siger Poul Jakobsen til Jyllands-Posten.