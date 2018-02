Borgerne i Jylland og København i krig: Det er ikke fair, at de får så meget

Krigen raser i mellem Storkøbenhavn og Jylland, efter at 34 kommuner er gået sammen for at stoppe pengestrømmen til Jylland. Ekstra Bladet har været på gaden og tale med de involverede borgere

Ekstra Bladet skrev tidligere i dag, at 34 kommuner i Storkøbenhavn, under overskriften 'stop pengestrømmen til Jylland', retter et skarpt angreb mod sine jyske kollegaer.

Det sker som et modangreb på de 13,3 milliarder kroner, der i 2018 skal fordeles fra de rige til de fattige kommuner.

Særligt Frederikshavn Kommune stod for skud, efter at de tidligere har lavet en bosætningskampagne, der lokkede med, at man som familie på fire, ville have mere end 10.000 kroner til sig selv om måneden.

- Når nu en almindelig familie på fire i Jylland har 10.000 kroner mere til rådighed end den samme familie i Storkøbenhavn, så mener vi ikke, at det er rimeligt, at vores borgere skal betale mere i skat for at finansiere dem, sagde borgmester i Albertslund, Steen Christiansen (S), der er talsmand for kampagnen, til Ekstra Bladet.

Men hvad siger borgerne i de to kommuner egentlig selv til problemstillingen? Er de overhovedet selv tilfredse med service-niveauet i deres byer? Gider de at dele deres penge? Og hvorfor flytter de ikke bare? Ekstra Bladet var på gaden i begge byer for at bevare de spørgsmål.

Johan Buchhorn, 73 - Lyngby-Taarbæk - Ikke fair

Foto: Linda Johansen

- Med billigere boligere, har man flere penge til sit privatliv, så jeg synes ikke, at det er fair, at de får så meget. Generelt får de rigtig meget vest Storebælt.

Per Svensson, 62 - Nej tak til København

Foto: René Schütze

- Vi er også med til at betale københavnernes Cityring, så jeg synes, det er fair, at der bliver omfordelt. Men det bliver et nej tak til at bo i Købehavn. Vi har alt her.

Bente Brünner, 68, Lynby-Taarbæk - Skal passe min mor

Foto: Linda Johansen

- Hvis man er dårligere stillet i Frederikshavn end her, har jeg intet problem med, at vi sender penge. Men jeg flytter altså ikke derop. Så kan jeg ikke passe min gamle mor.

Søren Hjortnæs, 62, Frederikshavn - Okay, når jeg bor her

Foto: René Schütze

- Jeg er fint tilfreds med service-niveauet her i byen. Og så længe jeg bor, hvor jeg gør, er det helt okay, at de rigere kommuner også betaler til os.

Lena Bergmann, 54 - Lynby-Taarbæk - Deler glædeligt

Foto: Linda Johansen

- Jeg synes sagtens, at man kan dele pengene lige ud. Jeg vil med glæde betale for, at dem i Jylland kan have det lidt bedre, og at de har råd til at bygge osv.

Birthe Jensen 77 - Frederikshavn - De får mere i løn

Foto: René Schütze

- Selvfølgelig er tingene dyrere i København, men de får også flere penge i løn. Jeg tror simpelthen ikke på, at vi skulle have flere penge her i Frederikshavn.