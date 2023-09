Borgmester: 20.000 har formentlig mistet livet

Katastrofale oversvømmelser i den libyske kystby Derna vurderes at have kostet mellem 18.000 og 20.000 mennesker livet.

Det siger byens borgmester til tv-stationen al-Arabiya.

Vurderingen er baseret på mængden af ødelagte områder i byen.

Dødstallet er ikke bekræftet af eksempelvis sundhedsmyndighederne.

Tidligere onsdag lød det, at der var blevet fundet 5300 døde personer, efter at en ødelæggende flodbølge var skyllet gennem byen.

Samtidig skrev FN's organisation for migration (IOM) i en besked på X, tidligere Twitter, at mindst 30.000 er blevet hjemløse i Derna.

Det østlige Libyen blev søndag ramt af et voldsomt uvejr med enorme mængder regn. Det fik to store dæmninger uden for Derna til at bryde sammen og sende en flodbølge med enorm kraft ind gennem byen.

Inden flodbølgen boede der over 100.000 mennesker i Derna.

Omkring 90 procent af Libyen er ørken. Den østlige kystby Derna ligger i de sidste 10 procent.

Derna er delt af en flod, der løber fra højlandet mod syd. Der er som regel sæsonmæssige oversvømmelser, men dæmninger håndterer dem.

Om sommeren er flodsengen normalt tør i Derna, som ligger 250 kilometer øst for byen Benghazi og er omringet af havet og højdedrag.

Søndag var dæmningerne virkningsløse. Da ramte stormen, som blev kaldt 'Daniel'. Den kom ikke bare med stormvejr. Den kom også med store mængder regn - måske 400 millimeter.

Redningsarbejdet gøres ikke lettere af, at Libyen ikke kan stå sammen om opgaven som én nation.

Libyen har ikke én regering, men ledes af en regering i øst, som ikke er internationalt anerkendt, og af en overgangsregering, der har base i hovedstaden, Tripoli.