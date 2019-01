Borgmester beder om ro i byen: Vi optager violin-musik

Hvis der er noget, som kan avle beundring og respekt hos elskere af klassisk musik, så er det de fornemme og sjældne Stradivarius violiner.

De blev - sammen med andre strengeinstrumenter - håndbygget af familien Stradivari for omkring 300 år siden.

Nu skal lyden af de smukke violiner optages digitalt, så kommende generationer også kan nyde den helt særlige lyd.

Optagelserne skal finde sted i den italienske by Cremona, hvor violinerne i sin tid blev bygget.

Museo del Violino har en kollektion af nogle de bedst bevarede violiner i dets samling. Og for at der ikke skal gå alt for meget lydmæssig ged i optagelserne, kræves der fuldstændig ro i de fem uger, som optagelserne forventes at tage.

Lukker gaderne

Ifølge en række italienske og internationale medier, har Cremonas borgmester besluttet, at en række gader omkring museet skal lukkes i de fem uger. Han har også bedt byens borgere om at være så lydløse som overhovedet muligt.

Eksperterne mener nemlig, at selv et par højhælede sko på fortovet eller brummen fra en bilmotor kan sende vibrationer ind i de følsomme mikrofoner.

Der findes omkring 650 Stradivarius instrumenter i verden. Men med tiden bliver instrumenterne så skrøbelige, at man ikke længere kan spille på dem.

- Og så går instrumentet i dvale, forklarer Fausto Cacciatori, der er ansat på det verdensberømte museum.

- Derfor skal violinerne optages nu, inden det er for sent, fortæller Fausto Cacciatori.

Cremona ligger i Norditalien og har omkring 72.000 indbyggere.