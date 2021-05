Borgmester: Dybt pinligt og amatøragtigt

At omplaceringen af den kriminelle beboergruppe på Kærshovedgård er en gedigen tabersag, er de fleste formentlig enige i, men da Venstre havde politisk 'topmøde' foran det omdiskuterede udrejsecenter onsdag middag, var det tidligere regeringspartis formand og borgmesteren i den berørte Ikast-Brande Kommune - henholdsvis Jakob Ellemann-Jensen og Ib Boye Lauritsen - også enige om at udstille tabernes fremgangsmåde.

- Jeg synes, det har været et dybt pinligt og amatøragtigt forløb. For en uge siden sagde regeringen, at de havde styr på det, men det havde de overhovedet ikke, siger Ib Boye Lauritsen og fortsætter:

- Det er forståeligt, at det er en svær og upopulær beslutning, men så skal man også være bedre til at gøre sit benarbejde.

Borgmesteren kan nu se frem til fortsat at skulle huse en problematik, som ville blive langt nemmere at håndtere, hvis de 130 kriminelle beboere på Kærshovedgård var blevet flyttet og dermed adskilt fra centrets øvrige mere end 200 personer.

Løftebrud

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, havde i dagens anledning lagt vejen forbi Kærshovedgård, som åbnede for fem år siden, da Lars Løkke var statsminister i en Venstre-regering.

- Gudskelov smed man Langeland-løsningen i skraldespanden, men det løser jo ikke problemet. Vi havde en løsning med øen Lindholm, og der var afsat penge til den, men den nuværende, socialdemokratiske regering fejede den af bordet, og siden har man siddet på hænderne uden i det mindste at bruge tiden til at sikre sig, at man havde et politisk flertal bag løsningen på Langeland, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen og Venstre-borgmester i Ikast-Brande Kommune Ib Boye Lauritsen foran Kærshovedgård, som nu ser ud til at skulle huse 130 udviste kriminelle en rum tid endnu sammen med de øvrige ikke-kriminelle beboere. Foto Ernst van Norde

Venstre-formanden medgiver, at placeringen af et nyt center er en varm kartoffel uden en nem løsning.

- Der findes kun dårlige og endnu dårligere løsninger. Vi kan ikke have, at de to grupper beboere (kriminelle udvisningsdømte og personer på tålt ophold i den ene gruppe og afviste asylansøgere i den anden) blandes sammen og bor samme sted. Det præsenterede vi en løsning på (med øen Lindholm), og den er stadig gangbar, siger Jakob Ellemann-Jensen og tilføjer, at den socialdemokratiske regering har begået løftebrud ved nu at 'slå ud med armene og sige, at det må andre løse'.

Statsminister: Grønland urealistisk

Det er dog en kendsgerning, at regeringen, hvis den ønskede det, sagtens kunne have trumfet Langeland-modellen igennem. Regeringen behøver nemlig ikke et flertal for at placere et nyt udrejsecenter.

Et nyt udrejsecenter skal være med til at afhjælpe den utryghed - grundet kriminalitet - som naboerne til Kærshovedgård længe har oplevet.

Det nye udrejsecenter skal efter planen huse 130 udviste, kriminelle udlændinge.

- Borgerne i Midtjylland har løftet et stort ansvar for en problemstilling, der har været her i en række år, og som i sig selv udgør et stort problem.

- Det er mennesker, som er udvist af Danmark, og som har begået kriminalitet. De burde slet ikke være her, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

- Men når flertallet i Folketinget er, som flertallet er omkring dette spørgsmål, så kan vi ikke komme videre med Langeland.

- Nu venter vi på at høre fra de partier, som ikke ønsker placeringen på Langeland, hvad de så har af andre gode idéer, som reelt kan føres ud i livet. Det kan et udrejsecenter på Grønland naturligvis ikke, siger Mette Frederiksen med henvisning til et forslag fra Dansk Folkeparti.