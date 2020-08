Borgmester efter afsløringer: Vi blev presset til at gøre det

VED DU NOGET? TIP Ekstra Bladets journalister på ditte.lynge@eb.dk

'Asylansøgere vrimlede ind over grænsen og gik opad motorvejen – ingen, som i ingen i hele Danmark, ønskede at løse den umulige inventaropgave – Jammerbugt Kommune lod sig presse til at tage opgaven – det skulle vi nok ikke have gjort.'

Sådan lyder den opsigtsvækkende udmelding fra Mogens Christen Gade (V), borgmester i Jammerbugt Kommune, efter Ekstra Bladets afsløringer af, hvordan kommunen brugte asylsystemets millioner i perioden 2015-2018.

Kommunen udførte opgaven for Udlændingestyrelsen, der i blind tillid dækkede alle udgifterne uden at tjekke, hvad pengene blev brugt på.

Mogens Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune, er parat til at politianmelde, hvis der er mistanke om svindel med asylmillioner i hans kommune. Foto: Christian Klindt Sølbeck

Ærgerligt og dybt beklageligt

Det er blandt andet kommet frem, at en betroet medarbejder forgyldte sin kærestes firma med millioner, og at kommunen ikke ligger inde med hverken kontrakter, mails eller anden dokumentation for, hvordan de mange millioner er brugt.

- Jeg synes, det er ærgerligt og dybt beklageligt, at der ikke har været udvist tilstrækkeligt omhu med at gemme og journalisere aftaler og kontrakter, siger Mogens Gade.

Jammerbugt Kommune er end ikke i stand til at svare på, om der nogensinde er blevet indgået kontrakter med leverandører, som har fået adskillige millioner udbetalt.

- Det fjerner jo fokus fra det væsentlige, at Jammerbugt Asylafdeling påtog sig en vigtig national samfundsopgave på et tidspunkt, hvor hele indkvarteringsopgaven på asylområdet var et kaos, lyder det fra Mogens Gade.

Ridser i lakken

Mogens Gade forklarer, at der var behov for at rykke hurtigt, da opgaven landede hos Jammerbugt Kommune. Antallet af asylansøgere steg nemlig drastisk i efteråret 2015.

- Der var brug for at handle hurtigt og få etableret tusindvis af indkvarteringspladser til asylansøgere rundt i hele Danmark.

- Vi løste opgaven - men set i bagklogskabens klare lys – ikke uden ridser i lakken. Det er jeg selvfølgelig ked af.

Han vedkender sig, at 'i en kommune er det borgmesteren, som er både administrativ og politisk ansvarlig – det skal der ikke herske tvivl om', og at systemet bygger på tillid til, at de ansatte overholder love og regler.

- Mit ansvar i denne sag er, at jeg nok har haft for meget tillid til systemet og kontrolinstanserne – og systemet har haft for meget tillid til måske en enkelt ansat – så lidt skal der til for at så tvivl om en ellers veludført opgave – den utryghed det giver – vil vi minimere i Jammerbugt Kommune, siger borgmesteren, som 'gennem et par år, i dialog med revisionen, (har, red.) arbejdet målrettet på at styrke og dokumentere ledelsestilsynet.'

Tesfaye efter afsløringer: - Gift for samfundet

Vil politianmelde

Før opgaven landede hos Jammerbugt Kommune, lå den i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

På baggrund af Ekstra Bladets historier har forsvarsminister Trine Bramsen (S) reageret resolut ved at bestille en undersøgelse.

Den afventer man fortsat i Jammerbugt Kommune, forklarer borgmesteren.

- Vi vil nøje følge de undersøgelser, som Forsvarsministeriet er i gang med i forhold til mulig svindel med offentlige midler vedr. inventaropgaven – og er der problemer i Forsvarsministeriets tid på inventaropgaven – ja, så er der sikkert også noget i vores tid med opgaven, idet der var tale om en virksomhedsoverdragelse.

Mogens Gade slår fast, at han i den situation ikke vil tøve med at melde sagen til politiet.

- I den forbindelse vil vi ikke tøve med en politianmeldelse – for vedkommende skal selvfølgelig stå til regnskab for evt. svindel med offentlige midler.

