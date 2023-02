Borgmester: Få 'Hejremanden' tilbage

Erik Andersen - bedre kendt som 'Hejremanden' - vil gerne have lov til at fodre fiskehejre på Frederiksberg, men det er ikke lige til. Nu blander borgmesteren sig i debatten

Det kan være svært at have en passion for at hilse på fiskehejre i en storby.

Det må Erik Andersen - også kendt som 'Hejremanden' - sande.

I 2020 fik Slots- og Kulturstyrelsen i første omgang sat en stopper for fodring af fugle i Frederiksberg Have. Et sted hvor han var kommet gennem 21 år.

Derfor rykkede han ned til byens storcenter med en metrostation, et universitet og gymnasium lige omkring, men det behagede ikke de forbipasserende.

Frederiksberg Kommune gik ind i sagen og fik rykket Erik Andersen til et fredeligere sted.

'Hejremanden' på Frederiksberg. Foto: Tariq Mikkel Khan

Delt med 1,2 millioner

Ekstra Bladet skrev om Hejremandens udfordring, som blev delt i en story på Instagram med internetfænomenet Anders Hemmingsens 1,2 millioner følgere.

I opslaget havde Anders Hemmingsen henvendt sig til Frederiksbergs borgmester Michael Vindfeldt (S). Det fik borgmesteren til at svare de mange følgere i en video på selvsamme medie.

- Grunden til, at 'Hejremanden' ikke længere må fodre sine fugle i Frederiksberg Have ... Det er styrelsen, der ejer haven, der har besluttet det. Det har vi ikke noget med at gøre, og jeg synes, det er en ærgerlig beslutning.

- Jeg synes, at 'Hejremanden' skal tilbage i Frederiksberg Have, og jeg vil sende en opfordring videre, lyder det fra borgmesteren i videoen, der kan ses øverst i artiklen.

Ekstra Bladet mødte 'Hejremanden' ikke langt fra Frederiksberg Centret. Foto: Tariq Mikkel Khan

I dialog med 'Hejremanden'

Som borgmesteren slår fast, kan kommunen ikke beslutte, hvor Erik Andersen må fodre sine flyvende venner, men alligevel har kommunen fundet en løsning, oplyser kommunen i en mail til Ekstra Bladet.

'Vi har haft en god dialog med Erik Andersen og aftalt med ham, at han fremover fodrer fuglene i en lille grøn lomme mellem hovedbiblioteket og Retten på Frederiksberg, så der ikke længere fodres ved Frederiksberg Centeret og metronedgangene.

'Det er et lille område, som er meget lidt anvendt af andre gæster. Frederiksberg Kommune holder fast i dialogen med Erik Andersen og vil naturligvis følge op på, hvordan den nye ordning fungerer'.

Nødt til at følge reglerne

Ekstra Bladet mødte Erik Andersen, der for tiden sidder i en have bag Frederiksberg Hovedbibliotek, for at høre ham, hvordan han har det med beslutningen.

- Jeg bliver nødt til at følge andres regler, men de (kommunen, red.) bliver ved med at sende mig videre.

- Hvis jeg ikke må sidde her, hvor må jeg så?, kunne han fortælle.

