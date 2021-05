Borgmester frygter ny nedlukning

Den har været opadgående på det seneste, og torsdag ramte smitten i Holstebro en ærgerlig milepæl.

Den vestjyske kommune er i toppen, når det gælder antal smittede per 100.000 indbyggere målt på den seneste uges test med et tal på 300. Det der også bliver kaldt incidens.

Holstebro har derfor overtaget førstepladsen fra Hørsholm, der i sidste uge blev lukket ned.

Nu frygter borgmesteren i Holstebro, at man ender samme sted.

- Det, der bekymrer mig, er, at der sker det samme som i Hørsholm her, og så lukker hele midtbyen i Holstebro. Det vil være en katastrofe, når vi nu har fået det hele op og stå igen, siger H.C Østerby (S), da Ekstra Bladet møder ham foran rådhuset i Holstebro.

Holstebros borgmester, H. C. Østerby (S), er bekymret over den stigende smitte i kommunen.

Grænsen for, hvornår en kommune automatisk skal lukke ned er, at der er målt minimum 250 smittede per 100.000 indbyggere. Her indregner man dog, hvor meget kommunen tester og laver et testkorrigeret incidenstal ud fra det. Det tal var torsdag på 174 i Holstebro.

En appel til fritidslivet

For at dulme smitten i kommunen har man på kommunalt plan besluttet at komme med en appel til foreningslivet om at lukke ned for fritidsaktiviteter i 14 dage. Med et særligt fokus på de unge.

- Jeg har lavet et lille opslag til borgerne og sagt vær opmærksom på, hvor mange jeres børn og unge mennesker er sammen med, og hvilke bobler de er i.

- For når de er i skolen, så er de i den boble. Men når de har fri rykker de fra forskellige baggrunde og skoler sammen. Derfor starter vi med at opfordre fritidsaktiviteter til at lukke ned, siger H.C Østerby til Ekstra Bladet.

Det er ikke med borgmesterens gode vilje, at man fra politisk side kommer med en opfordring, der rammer de unge hårdest.

- Det er frygteligt, at det igen rammer de unge mennesker. Jeg har ondt af dem, men vi er bare nødt til at sige, at det værste tænkelige, der kan ske er, at vi skal lukke ned, som de har gjort i Hørsholm, siger han.

H.C Østerby fortæller, at man ser den største smitte i kommunen blandt børn og unge.

