Borgmester i Grønlands største kommune stopper efter boligsager

Borgmesteren i Kommuneqarfik Sermersooq, Charlotte Ludvigsen fra partiet Inuit Ataqatigiit (IA), trækker sig 15. juni, da der ikke længere er tillid til hende.

Det oplyste hun fredag i en pressemeddelelse ifølge grønlandske medier.

Det sker blandt andet efter kritik af kommunens administration på boligområdet.

Kommuneqarfik Sermersooq er Grønlands største kommune målt på befolkningstal. Det er også her, at hovedstaden og den største by, Nuuk, ligger.

- Sagerne i Kommuneqarfik Sermersooq er komplicerede og problemfyldte, og jeg kan ikke stå i spidsen for at gennemføre vores politik i kommunen, hvis der ikke er tillid til mig, siger Charlotte Ludvigsen i meddelelsen ifølge Sermitsiaq.AG.

KNR skriver, at Charlotte Ludvigsen i 2020 har skrevet under på henholdsvis en købsaftale og et lån på 20 millioner kroner, uden at kommunen havde behandlet sagerne politisk.

Lånet skulle bruges af kommunens boligselskab til at købe ejendomme. I den anden sag sagde Ludvigsen god for, at der blev købt et asfaltværk, uden at kommunalbestyrelsen havde behandlet sagen, skriver mediet.

I et interview med KNR-programmet Qanorooq siger Charlotte Ludvigsen, at netop sagerne om lånet og købsaftalen har haft stor betydning for hendes beslutning:

- Den største grund til, at jeg træder tilbage, er de underskrifter, der nu er to af. Jeg føler, at min troværdighed tager skade. Jeg vil heller ikke sidde på min stol bare for at sidde på min stol, hvis ikke jeg har borgernes tillid, siger hun til mediet.

Ifølge Sermitsiaq.AG har der i kommunalbestyrelsen været gentagne opfordringer til, at borgmesteren skulle trække sig.

Charlotte Ludvigsen siger ifølge mediet, at hun ikke kan afvise, at der kommer flere dårlige sager.

Det vides endnu ikke, hvem der afløser Ludvigsen på borgmesterposten.

IA danner på landsplan regering med socialdemokratiske Siumut.