Borgmester i hejre-hykleri

Frederiksbergs borgmester, Michael Vindfeldt (S), har på de sociale medier kaldt fodringsforbuddet i Frederiksberg Have for en 'ærgerlig beslutning'. Det sker, selvom kommunen bakker op om afgørelsen

I februar opfordrede Frederiksbergs borgmester, Michael Vindfeldt (S), på Instagram folk til at tage den lokale dyreven 'Hejremanden' i forsvar og få ham tilbage i Frederiksberg Have.

Her henviste borgmesteren til forbuddet i haven og kaldte det en 'ærgerlig beslutning', som kommunen i øvrigt ikke havde noget med at gøre. Men det viser sig ikke helt at være tilfældet.

I 2020 besluttede Slots- og Kulturstyrelsen, at det skulle være slut med at fodre dyr i Frederiksberg Have. Det var med opbakning fra Dansk Ornitologisk Forening og naturvejlederne i Frederiksberg Kommune.

I 2021 skiftede magten i kommunen for første gang i 127 år fra de konservative til Socialdemokratiet, men det ændrer ikke ved, at kommunen stadig bakker op om et 'generelt fodringsforbud' i haven, skriver Michael Vindfeldt (S) i et svar til Ekstra Bladet.

Ode til Hejremanden

'Hejremanden' på Frederiksberg ynder at fodre store sultne fugle, men det er ikke alle, der er lige begejstrede for den slags. Derfor skrider kommunen ind Ekstra Bladet mødte 'Hejremanden' en dag i februar ikke langt fra Frederiksberg Centret.

Diskussion om 'Hejremanden'

Den dobbelte udmelding fra Michael Vindfeldt (S) kommer efter debatten om Erik Andersen - kendt som 'Hejremanden' - der er mærket af fodringsforbuddet i Frederiksberg Have.

Det var i den anledning, at borgmesteren var på Instagram for at give sit besyv med.

- Jeg synes, at 'Hejremanden' skal tilbage i Frederiksberg Have, og jeg vil sende en opfordring videre.

- Det er styrelsen, der ejer haven, der har besluttet det. Det har vi ikke noget med at gøre, og jeg synes, det er en ærgerlig beslutning, lød det i en video på Instagram, som kan ses nedenfor.

Borgmester i Frederiksberg Kommune Michael Vindfeldt går nu ind i sagen om Hejremanden

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med borgmesteren for at foreholde ham sagen. Det har borgmesteren afvist, men er vendt tilbage med et skriftligt svar.

'Frederiksberg Kommune bakker op om et generelt fodringsforbud i Frederiksberg Have, men jeg mener også, at der skal være plads til de skæve eksistenser i byen.'

'Frederiksberg Kommune har taget initiativ til at finde et mindre befærdet sted, hvor Erik H. Andersen kan fodre hejrer. Det ville dog være bedst at finde en løsning, hvor hejrerne i forvejen holder til.'

Hvordan det stemmer overens med, at borgmesteren kalder det en 'ærgerlig beslutning', og at kommunen ikke har noget med sagen at gøre, står hen i det uvisse.