Borgmester: - Jeg er enormt ked af det

Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at Brøndby Kommune bliver nødt til at lukke for skoler og fritidsordninger indtil 12. april på grund af for højt smittetal

Styrelsen for patientsikkerhed har lukket Brøndby Kommunes skoler og fritidsordninger på grund af høje incidenstal - smittede per 100.000 indbyggere - i især to dele af kommunen.

Der er tale om Brøndby Strand, der har et incidenstal på 324 og Nygårds Sogn, der har et incidenstal på 440.

Kun fire dage nåede børnene at være i skole, før de blev sendt hjem igen.

- Jeg er så enormt ked af det over situationen i Brøndby, fortæller borgmesteren i Brøndby Kommune, Kent Max Magelund.

Nedlukningen af skoler og fritidsordninger i Brøndby Kommune sker umiddelbart efter, at der er landet en langsigtet plan for genåbningen af Danmark

Ærgerligt, men nødvendigt

Selvom borgmesteren er ked af det over situationen, mener han, at det er nødvendigt at lukke ned.

- Det er en ærgerlig situation. Men den er også nødvendig. Ellers ville Styrelsen for Patientsikkerhed ikke gå ind og sige, at vi skal lave en fælles indsats for at stoppe smitten, fortæller borgmesteren.

- De kommer med muskler, vi ikke selv har. De kan gå rundt og forklare, hvor vigtigt det her er. De har læger og alt muligt med, som giver et ekstra boost. Det er jeg taknemmelig for.

Det går ud over børnene

Kent Max Magelund er tidligere folkeskolelærer, og han mener, at det er børnene, coronakrisen rammer hårdest.

- Det her rammer jo vores børn, og det er alvorligt. Det er ganske forfærdeligt, at de ikke kan komme i skole. Det er helt vildt synd for vores børn. Især fordi man kunne mærke, hvor glade de var for endelig at kunne starte igen.

Som det ser ud nu, har skolerne lukket indtil 12. april. Men den dato kan sagtens nå at rykke sig yderligere.

- Det er over 14 dage, de nu ikke må gå i skole igen. Problemet er bare, at hvis vi ikke får styr på smitten inden da, så bliver der lukket ned i endnu længere tid. Så vi må bare se at komme i gang, slutter borgmesteren.

Brøndby Kommune er den kommune med det andenhøjeste incidenstal, som ligger på 332. Kun overgået af Ishøj på 376.

