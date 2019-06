Borgmester løber fra løfte på borgermøde

Buuuh blev der råbt flere gange undervejs til det længe ventede borgermøde i Viby Sjælland i fredags.

De 300 borgere var samlet i idrætshallen for at stille spørgsmål til Roskilde Kommune og Københavns Kommunes plan om at flytte 35 psykisk syge beboere til udkanten af Viby Sjælland.

Det er her på marken, at det nye bosted skal bygges efter planen. Foto: Jonas Olufson.

På mødet blev blev Roskildes borgmester, Joy Mogensen (S), spurgt, om hun stadig kunne garantere, at der ikke ville komme udadreagerende psykisk syge til byen. Joy Mogensen, der sad med ryggen til borgerne, kiggede ned i gulvet, da ordstyreren kom med mikrofonen.

- Jeg har sagt, hvad min indstilling var, i dag kan jeg kun tale som borgmester for kommunen, og vi lytter til, hvad der bliver sagt her, og de indsatser, der bliver lavet, og så vurderer vi det bagefter, sagde Joy Mogensen.

Men det svar var borgerne bestemt ikke tilfredse med, og der lød flere tilråb fra salen.

- Det var et rent politikersvar. I stedet for at svare ærligt, så svarer hun undvigende. Jeg synes, at nærdemokratiet er trådt under fode. Man lytter ikke til de bekymringer og faglige input, der kommer i den her sag, fortæller beboer i Viby Sjælland Magne Bisgaard, der er professor emeritus på Københavns Universitet.

Han forklarer, at opstanden blandt borgerne skyldtes, at borgmesteren tidligere har garanteret, at de beboere, der skal rykkes fra det psykiatriske bosted Lindegården, ikke vil være udadreagerende. Til Ekstra Bladet lovede hun også, at det ikke ville være stærkt psykisk syge.

- Så du kan garantere beboerne i Viby, at der ikke kommer meget svært psykisk syge til Viby?

- Ja, men det afhænger af, hvad vi definerer som stærkt psykisk syge. Altså, det, der er væsentligt for mig, er, at det ikke er udadreagerende personer, og (nogen, red.) som kan fungere i et lokalmiljø, lød det dengang.

Flere af borgerne i Viby Sjælland føler sig ikke hørt i sagen. Foto: Jonas Olufson.

Mangler svar

Flere af beboerne i området har i lang tid kæmpet hårdt for at få svar fra kommunen.

De forstår ikke den faglige grund til at placere 35 psykisk syge beboere i et område tæt på sfo, fritidshjem og skole.

- Vi har sagt, at vi gerne vil have mellem 8 og 12 psykisk syge beboere, fordi det er det, som fagfolk anbefaler, siger Rikke Grønningen, der bor i Viby Sjælland.

Borgerne efterspørger en ekstern uafhængig undersøgelse, der skal undersøge den bedst mulige placering af et botilbud. Det har Joy Mogensen tidligere afvist at betale for.

Kan ikke adskille grupperne

Problemet med Joy Mogensens manglende svar er, at det nemlig slet ikke kan lade sig gøre at opdele beboerne efter, om de er udadreagerende.

Det fremgår i en mailudveksling mellem embedsmænd fra København og Roskilde om de mulige beboere i Viby Sjælland.

'Det er ifølge Socialforvaltningen i København svært at opdele grupperne efter, om de er udadreagerende, da dette blot er et symptom ud af mange. I praksis vil det udadreagerende symptom indgå i mange sindslidende diagnoser. Så som jeg forstår det, er det ikke håndterbart at opdele efter, om de er udadreagerende', skriver Københavns Kommunes chefkonsulent Torben Pilgaard.

Derfor mener borgerne i Viby Sjælland, at Joy Mogensen løber fra sit løfte om, at der ikke vil komme udadreagerende personer til byen.

- Jeg synes, at Joy løber fra den garanti hun kom med. Det så vi tydeligt på borgermødet, siger Rikke Grønningen.

Næste del i processen er, at byrådet skal diskutere Lindegården i Viby i august. Derefter skal der laves lokalplan, borgermøder og høringer. Ligesom naboer og patientforeninger skal høres.

Konfrontation med Joy Mogensen

Joy Mogensen fik ved sidste kommunalvalg næsten hver tredje stemme i Roskilde Kommune. Foto: Kristian Brasen.

Hvorfor undviger du på spørgsmålet om en garanti?

- Jeg ville gerne lytte, og hvis der var blevet for meget dialog, så ville vi ikke være blevet meget klogere. Vi har en aftale i kommunen om, at når vi afholder borgermøder fremlægger vi ikke partipolitiske synspunkter. Derfor var jeg der som borgmester, der talte på byrådets vegne.

Hvad kan borgerne bruge den garanti til, du tidligere kom med?

- Jeg har aldrig nogensinde postuleret, at vi kunne give en garanti, selvom at borgerne har udlagt det sådan. Jeg har sagt, at det er et mål for mig, at der ikke kommer udadreagerende til Viby, og det arbejder jeg hen i mod. Men en juridisk garanti kan aldrig komme på tale.

Men du har tidligere sagt, at du garanterede, at der ikke kom stærkt psykisk syge til Viby?

- Jeg har sagt, at vi vil føle os trygge ved den målgruppe og de foranstaltninger, der skal tage hånd om de psykisk syge. Det er min opfattelse, at Københavns Kommune virkelig vil lægge sig i selen for, at det ikke er dem, der er udadreagerende, der kommer til at bo i Viby Sjælland.

