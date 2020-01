Borgmester om mega-møller: Ville ikke selv bo der

Da politikerne i Jammerbugt Kommune stemte for mega-møllerne, skete det, efter at de havde modtaget 197 indsigelser. Her var mange bekymrede for støj, mennesker og dyrs helbred og fald i huspriserne.

På trods af indsigelser og massive protester stemte kommunalbestyrelsen og borgmester Mogens Gade (V) for 11 nye vindmøller ved Nørre Økse Sø.

– Hvorfor har I ikke lyttet til de indsigelser og protester, der har været?

– Vi har forsøgt at tage hensyn til de indsigelser, der er kommet fra borgerne og fra stiftet.

– Jeg ved da godt, at der er et ønske om, at vi skulle imødekomme det yderligere, og at der måske slet ikke skulle opstilles nogen vindmøller derude, Men der er jo faktuelt i forbindelse med høringen pillet møller ud af den oprindelige plan, men Danmark har opstillet en strategi i forhold til klima og bæredygtighed, og det er også en af de ting, vi må tage ansvar for lokalt.

– Kunne man ikke stille dem op et sted, hvor de ikke er til gene for borgerne? F.eks. på havet?

– Det er ikke det, det handler om. Det handler ikke om hav kontra land. Så må regeringen og Folketinget udpege nogle områder, der ligger ude på havet. Men skal vi nå de klimamål, skal der også opstilles landvindmøller.

– Det er ikke et enten eller. Det er et både og. Selvfølgelig er møller ude af syne på havet en god mulighed, som Staten så må sætte i gang.

– Hvad vil du sige til de borgere i området, der er bekymrede for deres helbred?

– Jeg vil sige, at vi må gå ud fra, at den lovgivning, der er, sikrer deres helbred. Hvor langt der skal være til beboelse, og hvordan hensynene skal være i forhold til støj, det er Folketinget, der opsætter de krav.

De nye møller bliver over dobbelt så store som de eksisterende. Foto: René Schütze

– Men selvfølgelig kan jeg godt forstå, at folk er bekymrede, og det har jeg respekt for

– Folk siger, at du ikke selv vil bo der, hvor de her store vindmøller skal op. Vil du det?

– Nej, jeg vil ikke bryde mig om at bo der. Vi må erkende, at der er nogle gener ved at bo i nærheden af vindmøller, og derfor bør Folketinget kompensere de her mennesker økonomisk – og det med betragtelige beløb langt større end de beløb, Folketinget netop har besluttet.

– Hvad skulle erstatningen så være for, at det ville være attraktivt at bo der?

– Jeg har hørt, at nogle af borgerne derude får 80.000 kroner. Det synes jeg er et latterligt beløb, slutter borgmester Mogens Gade.

